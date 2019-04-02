【六四酒案】最終被改控「尋釁滋事罪」　符海陸被判刑3年獲緩刑

「六四酒案」其中一名涉案者四川成都33歲男子符海陸，據報已在周一（1日）被成都中院以尋釁滋事罪判處有期徒刑3年，緩刑5年。 由於符海陸已被關押逾千日，扣減後預料可於近日獲釋。

符海陸已被關押逾千日，扣減後預料可於近日獲釋。（網上圖片）

事緣在2016年5月29日，符海陸與另外3人在微信公開銷售自家製作的酒精飲品，瓶身上寫有「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」等字，並有著名的王維林以身擋坦克照片，售價為每兩瓶89.64元人民幣。4人隨後被當地警方以「涉嫌尋釁滋事罪」帶走並拘留至今。

據此前曝光的成都市檢察院起訴書顯示，符海陸等人被指「對中國社會制度不滿，通過互聯網宣傳紀念一九八九年的六四事件，以達到煽動群眾顛覆國家政權的目的」，涉嫌「顛覆國家政權罪」。惟有消息指，符海陸等人的罪名在開庭前已被再改為「尋釁滋事罪」。

瓶身上寫有「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」等字，並有著名的王維林身擋坦克照片。（網上圖片）

成都中院在周一早上10時開庭審理符海陸的部分，法院周圍有大量警力戒備，父親甚至連美國領事館的人員均被阻止進入法院，只有妻子及姊姊能夠旁聽，家屬要在門口拍照亦被要求交出手機。除了符海陸外，其餘3人將在周二（2日）及周四（4日）分別開庭審理。

（綜合報道）