【華為風波】愛立信重奪電訊基建份額首位　日媒：美排擠華為奏效

日本經濟新聞周一（1日）引述英國調查公司IHS Markit的調查指出，在2018年的流動通訊基礎設施全球份額方面，中國最大通訊設備製造商華為技術的排名降至第2位，瑞典的愛立信（Ericsson）時隔2年重奪首位寶座；在新一代通訊標準5G方面，華為則名列第4。 報道認為，這項變化體現美國特朗普（Donald Trump）政府排除華為產品的行動已開始對通訊基礎設施市場的勢力格局產生影響。

2018年的流動通訊基礎設施全球份額調查顯示，愛立信（Ericsson）時隔2年重奪首位寶座。（視覺中國）

報道援引IHS Markit的分析稱，華為的市場份額下降，是由於貿易戰影響下，採購國家的增速放緩，加之4G向5G過渡令全球市場規模縮小。

按地區來看，在北美市場，愛立信為68%，掌握壓倒性份額，而華為僅為6%；華為在歐洲、中東和非洲掌握40%份額，在亞太地區則掌握30%份額，與2017年相比分別提高2個百分點。IHS Markit指出「華為在不受（美國排除行動）影響的地區加強了銷售，因此份額下降幅度較小」。

該份報告還指出，在5G通訊設備的推算供貨量份額方面，愛立信以24%排在首位，三星電子（21%）和諾基亞（20%）次之，而華為（17%）僅排在第4位。報道援引分析認為，華為在5G相關專利申請件數上領先，但美國以5G為目標排除華為的行為開始對該公司業務產生了影響。

美國政府以國家安全為由，在全球呼籲抵制中國電訊公司華為5G相關電訊設備。（資料圖片/視覺中國）

各國出台限制措施 華為基建收入受創

據報道指，美國2018年8月出台了禁止政府機構使用華為產品等的《國防授權法》，還呼籲同盟國避免使用。其中，澳洲已決定禁止華為涉足該國5G項目，日本亦提出將中國製造在事實上從政府採購排除的指導方針，歐盟則建議由成員國自行判斷，但德國已提出在制定自主標準的同時與美國協商的方針，各國的指導方針或左右今後的市場份額競爭。

報道又提及，華為3月29日發布的2018年度財報顯示，營業收入同比增長19.5%，創出歷史新高，但基站等對通訊公司業務的營業收入下降1.3%。針對該業務的收入下降，華為表示這是最近所沒有的。

報道最後指，中國的同行業企業中興通訊（ZTE）此前因受到美國政府禁止與美國企業交易的制裁影響而難以採購半導體，一度停止業務。華為副董事長兼輪值CEO郭平曾表示，如果是「胎」破了，華為還有備胎，面對極端事件還有信心保障業務的連續性。他還提出了加快增加零部件庫存和分散供應企業的想法。