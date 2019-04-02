解放軍戰機越台海中線　美智庫指美國應考慮售台F-35

解放軍兩架殲11戰機日前飛台灣海峽中線，台灣方面表示會強硬應對。 面對解放軍的快速現代化，有美國智庫研究人員認為，台灣要盡快購買美國的F-16V戰機，滿足防衞要求，以後美國甚至應當考慮將F-35賣給台灣。

《彭博社》早前報道指特朗普政府已「默許」台灣向美國採購F-16V型戰機，圖為美國軍空軍F-16戰機。(VCG)

《彭博社》早前援引消息人士報道，特朗普政府已「默許」台灣向美國採購F-16V型戰機，台灣政府在特朗普總統顧問的「鼓勵」之下已在上個月正式向美國提出要求。

台灣戰機急切需要汰舊換新

美國智庫國際評估與戰略中心資深研究員費舍爾（Rick Fisher）認為F-16V是目前對台灣最合適的投資，台灣短期內急迫需要將老舊的幻像2000戰機汰舊換新，滿足台灣目前的防衛要求。

費舍爾同時亦認為面對解放軍的快速現代化，美國遲早都必須考慮售台F-35戰機的問題。他指中國已經朝向第5代，甚至第6代軍事技術發展，F-35雖屬於第5代戰機，但未來10年它可以重新改裝來應付第6代威脅，所以向台灣出售F-35戰機「等於是售台兩個世代的軍事能力」，華盛頓應該在台灣完採購F-16戰機後，開始考慮售台F-35的問題。

美國國防部亞太安全事務前助理部長格雷格森中將（Wallace Gregson）亦指，現在F-16V機型所具備的技術也已經很不一樣，非常有利於台灣的防衛需求，而且價格也非常具成本效益。

他又指除了軍售外，近來美國政府一系列舉措，包括美國軍艦穿越台海、國務卿蓬佩奧公開表示將運用所有工具阻止中國侵蝕台灣國際空間，以及國務院高層官員相繼訪台交流等，都被視為美國政府更願意公開表態支持台灣，格雷格森表示，的確是如此，這是因為美國長久以來對台灣「不夠注意」，現在美國意識到台海兩岸的政治現實，並對美國今後繼續支持台灣感到樂觀。

中國政府重申反對美國對台售武

對於美國售台F-16V戰機一事及近來美台之間的往來，中國政府都重申堅決反對的立場。中國國防部發言人吳謙3月28日在國防部例行記者會上表示，中方「注意到美方最近在台灣問題上搞了一系列動作」，無論是售台武器或是軍事聯繫中國都堅決反對。