韓媒：逾7萬朝鮮人持探親簽到中國打工　繞過聯合國制裁賺取外匯

韓國《朝鮮日報》報道稱，外匯短缺的朝鮮最近利用探親簽證派遣勞務人員在中國東北等地工作。 報道稱，這些勞務人員超過七萬，接近安理會對朝制裁2397號決議勒令遣返的八萬人總數。

在遼寧丹東一飯店內工作的朝鮮女子。（資料圖片）

前往中國的探親簽證在朝鮮又被稱作為「渡江簽證」，一般都是兩個月期限的短期簽證。

《朝鮮日報》說，長期受到安理會和美國制裁的朝鮮獲取外匯的管道逐一受到封鎖，而中國東北地區正好需要廉價勞務人員，所以利用渡江簽證前往中國打工成為朝鮮方面獲取外匯的一個新的手段。

報道還說，利用渡江簽證「被派往」中國的勞務人員，一般會在東北的成衣、食品加工和建築工地工作，另有人在桑拿或餐廳上班，還有人從事保姆和打掃衛生等工作，總人數超過七萬人，他們的月工資大約兩百美元。

據自由亞洲電台消息，一名脫北者姜美珍表示，以往的探親簽證必須在中國有親屬才能辦理，但是，近來似乎有些變化：「一些並不是親屬的關係在經過某種合作之後，也能獲取探親簽證。」

吉林琿春一工廠內的朝鮮女工。（資料圖片/美聯社）

另一脫北者文成輝也證實：「我認識的一個人，去年利用一個月的探親簽證，在中國的餐館等地工作了大半年。回國向官員提供一些好處之後，沒有受到懲罰，手裡也賺到了錢。」

另據《路透社》的報導，美國政府認為，朝鮮向海外共派遣了十萬多勞務人員，其中八萬人在中國工作。而根據安理會於2017年12月通過的2397號決議，這八萬人需要在今年十二月之前全部被遣返。

對於這八萬人，中國去年底向安理會的對朝制裁委員會提交報告說，已經遣返了一半以上，但並未提交具體的遣返人數。