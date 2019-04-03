【習近平訪歐】俄媒：中國與歐盟同舟共濟　新「兩國集團」冒起

習近平上月底訪問歐洲三國，期間與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）、德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人會晤。 有俄媒認為，這顯示中國與歐盟同舟共濟，以他們作概念的「兩國集團」（G2）正在冒起 。

俄媒認為，一個以中國與歐盟為概念的新「兩國集團」正在冒起。（路透社）

俄羅斯《生意人報》刊文稱，歐盟與中國同舟共濟，才是21世紀全球化世界中所孕育、誕生的「兩國集團」（G2）。

「兩國集團」的概念，最早由美國學者弗雷德 · 伯格斯滕 ( FredBergsten)，認為美國和中國代表全球兩大集團，美國代表高收入的工業化國家，中國代表新興市場及開發中國家，兩者亦同時是全球最大的兩個經濟體和貿易國。

美國壓力成中歐合作的催化劑

《生意人報》文章指，在21世紀初，G2概念頗為流行，即中美兩國結成非正式的戰略同盟，共治世界。但如今，以歐盟和中國為「雙頭」的「另一個G2」正在冒起，而中國領導人的歐洲之行便證明這一點。在法國總統馬克龍的提議下，德國總理默克爾、歐盟委員會主席容克皆飛赴巴黎參加會晤。

文章稱，華盛頓向中國及歐盟所施加的強大壓力，成為中歐相互接近的催化劑，它們站在國際戰壕的同一邊，用一個聲音說話。歐盟與中國同舟共濟，這才是21世紀全球化世界中所孕育、誕生的G2，而映襯它的，則是在全球化下獨行的美國。