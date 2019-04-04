俄國或提前向華交付第二批S-400導彈　沿海部署射程可覆蓋全台

據俄羅斯塔斯社報道，中國向俄羅斯採購的第二批S-400防空導彈系統將在7月底開始向中國交付，較合同的期限提前近五個月。 早前有報道指，首批向中國交付的防空導彈已經試射，若部署在南部沿海地區，射程可覆蓋全台灣。

俄羅斯媒體指俄國會提前五個月向中方交付第二批S-400防空導彈。(VCG)

塔斯社引述俄國軍方人士指，第二批S-400防空導彈防禦系統將於7月底開始通過海運方式交付中國，這批S-400包括團指揮車、S-400發射車、裝填車、雷達、能源補給裝備和備件等。為了避免像第一批那樣遭風暴干擾，這次交付整套設備時，將至少將使用三艘貨船從波羅的海出發，不過這三艘船不會同時起航，第二艘和第三艘會晚一點。不過相關消息未得到官方證實。

塔斯社早前亦報道，有大約100名解放軍官兵在3月份抵達俄羅斯接受培訓三個月，目的就是學習操作使用這第二批S-400系統的武器裝備。

S-400可裝載多種彈體，其中射程最遠的40N6型導彈，射程達400公里，涵蓋台灣、新德里、加爾各答、河內、首爾等地。(資料圖片)

首批S-400已完成部署

中國是俄羅斯採購S-400系統的首個海外客戶。雙方在2014年簽署了合同，總金額約30億美元。不過中國曾對俄羅斯拖延交付首批導彈感到不滿，並開始在此前進口的俄羅斯S-300防空導彈的基礎上研發紅旗-9防空導彈，而隨着中國紅旗-9防空導彈的研發成功，俄羅斯對華交付S-400的速度也隨之增快。

去年塔斯社的報道指，首批的S-400系統在2017年完成交付，解放軍並已經進行兩次實彈施射。英媒就認為如果中國大陸在沿海部署S-400，射程將覆蓋全台灣，對台灣空軍構成很大挑戰。