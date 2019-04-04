【新疆再教育營】美43參眾議員聯名要求制裁新疆書記陳全國

新疆「再教育營」再度引起美國國會關注。據美媒美國之音4日（周四）報道，43名跨黨派來自美國國會兩院的議員3日（周三）聯名致信國務卿蓬佩奧、財政部長姆努欽和商務部長羅斯，呼籲制裁新疆自治區黨委書記陳全國等中共官員，並指他們嚴重侵犯維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權。

中國在新疆設立再教育營，早前公開讓外國傳媒參觀內部情況。（路透社）

這封聯名信指責中國政府和中共官員「合謀或指使了新疆不斷發生的侵犯人權行為」。議員還在信中寫道，全球對中國侵犯少數民族人權的行為越來越關注，「這些行為可能構成反人類罪行。然而令人失望的是，美國政府迄今未能對新疆持續存在的系統性和令人震驚的侵犯人權行為實施任何制裁」。

信中要求美國政府迅速實施《全球馬格尼茨基法》，制裁新疆自治區黨委書記陳全國和其他侵犯人權的新疆官員。

信中還敦促商務部加強出口管制，以確保美國公司不會協助中國政府建立在新疆使用的大規模民用監控或大數據預測性警務系統。而美國也應制定更嚴格的信息披露要求，以提醒美國投資者注意在美國資本市場上存在的海康威視等中國企業，因為這些企業會為國家安全帶來危險或參與侵犯人權行為。

上月18日，中國國務院新聞辦公室發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，聲稱送入「再教育營」的人員包括受極端思想影響但「尚不構成犯罪的人員」、自願接受培訓的人員以及刑滿釋放前經評估仍有社會危險性的人員。

（美國之音）