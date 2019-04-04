中歐高層交往頻密　美媒：中國不希望歐洲加入反華陣線

國家主席習近平和國務院總理李克强今年首次出訪均選擇了歐洲。繼習近平上月下旬訪問歐洲三國後，李克强本月8日至12日也將赴比利時和克羅地亞出席峰會。 中歐高層交往頻繁之際，美媒彭博社當地時間4日發表題爲「中國影響力深掘歐洲政治形勢」的報道，指當世界日益懷疑中國經濟意圖時，愈來愈多歐洲官員受到北京的追捧，協助其推進政治議程。

習近平上月底訪問歐洲三國，期間與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）、德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人會晤。（路透社）

彭博社採訪了二十多名在中國和歐洲的外交官、政府官員、議員以及商業領袖後發現，歐洲各地出現一批支持中國的人，雖然他們來自不同政治派別，其立場都傾向於中國或是對中國觀點持開放態度。他們不僅支持加強與中國商界、政界的合作，同時也協助粉飾中國的人權記錄。

彭博社還指出，與受訪官員的對話表明，中國對歐洲的政治滲入沒有地理界綫。其中包括歐洲大國德國、法國，東歐的羅馬尼亞和匈牙利，也包括小國比利時、葡萄牙、希臘和奧地利。

文章還稱，中國對歐洲各個政黨持開放態度。中國傳統上一直與歐洲的主流政黨有聯繫；如今它亦與右翼民粹主義者建立關係，如德國「另類選擇黨」（AfD），奧地利自由黨（Freedom party）和意大利反建制的五星運動黨（Five Star Movement）。 一些官員說，北京希望避免歐洲加入美國和其他國家的反華陣線。

李克強將於4月8日至12日赴布魯塞爾出席中歐領導人會晤，赴克羅地亞舉行第8次中國-中東歐國家領導人會晤。（資料圖片/路透社）

文章又認為，歐洲是中國的投資目標，因為它相對開放，比美國更有吸引力。資料也顯示，在2007年至2017年的10年間，中國對歐洲的投資交易增加了約45%。

而對於中國來說，進軍歐洲也能視為一種「保險策略」。特別是2016年美國總統特朗普上台後，其政府對「中國製造2025」等戰略的抨擊，令中國措手不及。而中國政府希望確保同樣的事情不會發生在歐洲。多名歐洲外交官表示，中國對歐洲選舉有不同尋常的興趣，尤其是歐洲民粹主義候選人將採取何種對華政策，及其政策背後的意義。

中國華為公司近期受到美國及其盟友抵制。文章稱，英籍歐洲議會議員德瓦（Nirj Deva）認為，對華為的安全擔憂是「一派胡言」，他還讚揚意大利加入中國「一帶一路」倡議，表示希望歐盟也能這樣做。他並指出，中國並沒有試圖影響歐洲政客，而是想知道爲什麽它會成爲批評的對象。

（彭博社）