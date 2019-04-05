今年前三月275艘中國船出沒中業島　菲指中國「人海戰術」違法

菲律賓政府4月4日指控中國數百艘船艇在今年前三個月「非法」出沒南沙中業島周邊海域。 杜特爾特上任菲律賓總統後，馬尼拉當局對北京使用如此強烈的措辭實屬罕見。

中業島目前由菲律賓控制，並建有大量建築。（資料圖片）

位於南海的中業島是南沙群島之一，除了菲律賓，台灣、中國和越南也主張擁有主權，目前實際上由菲律賓控制。

菲律賓外交部四日聲明指出，今年一至三月，共有至少275艘中國漁船和海警船，遭菲律賓軍方目擊出沒中業島周邊海域。中國船艇出現在中業島附近和周圍，是「非法行徑」，「明顯侵犯菲律賓主權」。

聲明也提到，中國的「人海戰術」令人對船艇的意圖起疑。批評者推測，北京當局企圖藉此對菲律賓施壓，促其停止在中業島上進行基礎建設工程。

中國外交部發言人耿爽四日對媒體追問中業島的船隻一事，僅重申，雙邊磋商的氣氛是坦誠、友好、建設性的，雙方就各自關心的問題交換了意見，也都同意秉持合作的精神來解決有關問題。

對於南海問題雙邊磋商機制（BCM）進展，耿爽表示，機制第四次會議三日在馬尼拉召開，中菲雙方就南海形勢、海上活動等各自關心的問題，坦誠、友好、建設性地交換了意見，取得了豐碩成果。他說，中菲確認，南海有關分歧不應影響雙方其他領域互利合作，並探討了海上油氣開發合作。

（法廣）

中業島位置：