外媒：德國工業前景堪憂　專家盼中國政府經濟刺激政策

德國官方最新公佈的數據顯示，作為經濟發展的「頂樑柱」──德國工業，可以說是處境不佳，來自國外的訂單越來越少。甚至有專家稱，目前下行走勢好比「自由落體」。如今，一些專家把希望寄託在中國政府的經濟刺激政策上。

德國工業面臨這幾年來的最大低潮，有論者指望中國政府能帶來轉機。（VCG）

外媒《路透社》為觀察德國工業未來走勢，曾採訪幾位經濟專家來預測，並表示：「德國工業在今（2019）年二月的訂單總量會提升0.3%。」

然而，2019年2月，德國的工業出口經歷了兩年多來最大的下滑，其原因主要是國外訂單數量大幅度減少。再依據德國聯邦經濟部昨（4）日公佈的數據顯示，今年2月德國工業界的訂單總量與上月相比下降了4.2%。這些指標，令外界擔憂德國在工業不景氣的背景下，其經濟會每下愈況。

對此，德國聯邦經濟部也表示：「在接下來幾個月裡，國外需求市場仍未見改善，這會讓德國工業的發展前景讓人無法樂觀。」

近年來中德達成多項工業合作協議。（資料圖片）

事實上，不少經濟學家對德國經濟下行的趨勢感到驚訝。德國Deka銀行的朔依爾樂（Andreas Scheuerle）向路透社表示：「最新公佈的數據十分令人失望……。真正的原因，應在於全球經濟的走勢再次拖累德國工業。」

另外，德國巴登符騰堡州銀行的尼科拉什（Jens-Oliver Niklasch）則指出：「德國工業目前可能快要接近自由落體的狀態」，其中一大部分原因是英國脫歐所帶來的高度不確定性。尤其，英國作為德國首要貿易夥伴之一，究竟會在什麼樣的條件下離開歐盟，目前仍無定論。

也因此，有論者認為，「要為德國工業界帶來轉機希望，必須關注中國的發展狀況。」德國VP銀行的首席經濟師吉策爾（Thomas Gitzel）表示：「目前訂單的情況明顯的預示，德國經濟下滑的趨勢。然而這一趨勢會持續多久，主要取決於中國政府推出的經濟刺激政策需要多長時間，才能夠給歐洲帶來積極的促進作用。」中國此前已經宣布降低增值稅，並計劃向基礎設施領域投入數十億資金，同時也是德國最重要的貿易夥伴。

據知情人士透露，德國幾家權威的經濟研究機構已經將德國經濟增速的預測降低了一半有餘，更表示，「今年德國經濟只能夠實現大約0.8%的增長。」其實去年秋天，撰寫德國經濟走勢評估報告的相關研究機構還曾預測德國經濟2019年能夠實現大約1.9%的增長。現在看來，格外諷刺。