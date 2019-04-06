內地「校園信息員」是什麽？　外媒：中共在高校監視教師的工具

內地近來接連傳出大學教師遭學生檢舉而被撤職的消息，引發外界憂慮過去「文革時期」告密風再起。 據外媒報道，這些舉報老師的學生其實領有報酬，且在「官方名稱」叫做「學生教學信息員」，但其實是中共在各校園監督的耳目。

武漢科技大學官網去年10月發布的「武漢科技大學學生教學信息員管理辦法」。（截取網絡）

外媒《自由亞洲電台》於4月5日刊登一篇報道，指湖北武漢科技大學官網去（2018）年10月發佈了一則「武漢科技大學學生教學信息員管理辦法」，內容提及「學生教學信息員一般由優秀學生擔任，職責包括：廣泛收集教學和教學管理訊息並整理、及時反映學生對任課教師的教學態度和內容等方面的意見和建議。」

另外，學生教學信息員組織機構分為校院兩級，每個班級或科系設一名信息員；信息員每兩週填寫一次教學信息回饋表，這段期間，校會根據信息員的工作情況，按學期發放一定報酬。值得注意的是，上述管理辦法還規定校方對於提供訊息的學生負有保密責任。

為此，《自由亞洲電台》還採訪了美國加州州立大學洛杉磯分校學者宋永毅，他表示，「學生信息員制度一直是中共用來控制大專院校的工具，當局現在仍是靠學生信息員來獲取有關大學教授的消息。」

該篇文章還引述了旅美中國人權活動人士劉青的說法，學生信息員實際上就是中共特務部門用來監視教師和其他學生的工具，「據網上揭露出來的資料，這些信息員是跟特務組織有聯繫的，（他們的活動）甚至超出了學校的控制範圍」。

此外，近期因發表有關土地改革的書籍而遭撤職的前重慶師範大學商貿學院副教授譚松最近在網上發文說，中國各大學的信息員讓人「望而生畏」，因為他們就像是埋伏在學校裡的特務，不僅監視教師，還針對性地告密。

文章還說，中國大學教師已到了無路可逃的地步，因為頭頂上是監視他們一舉一動的錄影機，講台下則是被稱為學生信息員的「地下工作者」。

（自由亞洲電台）