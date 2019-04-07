【華為風波】東南亞盟友選用華為5G　美國警告或不再分享情報

多個東南亞國家近期無視安全風險，計劃與華為合作推出5G網絡。 美國國務卿蓬佩奧曾警告，如果風險太高，美國與不會與盟友分享情報及其他重要訊息。

多國都因為價錢因素，選擇與華為發展5G網絡。(VCG)

美國承認，許多國家，包括在東南亞的盟友，也正在計劃與華為合作，構建下一代高速無線網絡（5G）。其中在泰國，2月在春武里啟動了華為5G測試網絡。泰國當局表示，華為5G服務比較廉價，抵消了對網絡安全的潛在擔憂；而菲律賓的環球電信公司正在與華為合作推出全國5G網絡；在馬來西亞，該國的通信和數字服務公司Maxis與華為簽署諒解備忘錄，加速5G發展。

本周，六名美國前軍事官員，包括兩名美國太平洋司令部指揮官警告，未來中國開發的5G網絡可能在美國盟友中廣泛採用，擔心未來美國將不能依賴中國技術的網絡在美國傳統盟友或歐洲、亞洲及其他地區的新興夥伴的領土上進行軍事行動；美國國務卿蓬佩奧周四曾警告，如果一些歐洲國家繼續與中國科技公司建立關係，他們很快會脫離美國的情報和其他重要信息。

美國國務卿蓬佩奧曾警告，其他若與華為合作或會喪失美國的倩報。（資料圖片）

在美國指責華為和中國威脅網絡安全的同時，其他國家有不同看法，尤其是在美國龐大的電子竊聽能力曾遭到批評。總部位於英國倫敦的技術研究公司Arete的創始人理查德．克萊默表示，近年來美國安全機構的洩密事件表明，聯邦政府與美國電信和科技公司之間在情報收集方面有密切合作。他又認為美國的立場似乎是「我們不希望中國監視我們，但我們希望能夠監視他們。」

全球商業戰略公司奧爾布賴特石橋集團東亞和太平洋業務總監安東尼•尼爾森表示，即使對那些擔心中國影響力日益增強的國家，美國太多的壓力也可能適得其反，因為亞洲國家都希望平衡美國和中國的軍事關係。

（美國之音）