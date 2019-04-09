美官員稱波士頓是中國間諜主要目標　鼓勵企業大學舉報可疑活動

5日，美國助理司法部長約翰·德默斯（John Demers）在波士頓參加一個媒體圓桌會議時表示，波士頓是中國間諜的主要目標，這些間諜試圖竊取美國的貿易和技術機密。 他說，麻省已成為他的團隊工作的重點。

德默斯和麻省聯邦檢察官安德魯•萊林（右）在波士頓參加一個媒體圓桌會議。（網絡圖片）

德默斯是美國司法部去年11月發起的「中國倡議」（China initiative）項目的負責人。該項目旨在打擊中國在美國竊取商業機密的行為。

德默斯表示，波士頓擁有眾多領先的學術機構以及國防承包商，這意味著該地區對任何企圖盜取知識產權的間諜來說都是「目標豐富」的地方。

稱90%涉及間諜、經濟間諜案牽涉中國

「在司法部，90%涉及間諜、經濟間諜的案件都牽涉中國，65%涉及貿易機密的案件涉及中國公司或中國公民。」 德默斯說，「我們在經濟間諜活動方面看到的很大一部分來自中國政府。」

參與了「中國倡議」的麻省聯邦檢察官安德魯•萊林也參加了這場討論，他在會上說，波士頓是中國間諜活動的「節點」。他表示，他的辦公室看到去年這類活動似乎有所增加，美國司法部正將重點放在經濟間諜活動上，對從事這一非法活動的中國公民提起訴訟，以公開其不當行為，並最終試圖向中國政府施加更大壓力，迫使其停止這一努力。

鼓勵企業和大學舉報可疑活動

兩位官員還警告說，馬塞諸塞州的高校也是間諜行動的目標。

作為「中國倡議」的一部分，德默斯和萊臨表示，他們已經與當地企業和大學舉行了會談，鼓勵他們將可疑的活動告知聯邦調查人員。

自美中貿易戰爆發以來，高科技領域的中國學生和研究人員一直抱怨他們被拒簽，或者在獲准進入美國之前必須接受額外檢查。

（美國之音）