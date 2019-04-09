日男非法帶和牛精液及受精卵往中國遭起訴　日媒：賣了620萬日圓

日本和牛聞名世界，更被日本政府視為「國寶」，其精液及母牛活體都禁止出口。然而，日本仍有民眾抱持僥倖心態，欲將和牛的受精卵攜至他國。 2018年中旬，就有兩名日籍男子試圖將和牛受精卵等攜帶至中國，後遭日本警方逮捕。近期更傳出，日本檢察廳以未經檢查出口、違反《家畜傳染病預防法》等罪名，起訴這兩名男子。

日本和牛聞名世界，被日本視為「國寶」，精液及母牛活體都禁止出口。（視覺中國）

據早前報道，兩名被告分別是51歲大阪府烤肉店經營者前田裕介，以及64歲無業者小倉利紀。起訴書指控兩人合謀去年6月29日，在未接受家畜防疫官出口檢查的情況下，將合共365支裝有和牛受精卵等的試管放入冷凍保存容器內，偷運到一艘開往上海的渡輪上，非法出口。其中一人抵達上海後，7月1日被中國有關部門禁止攜帶入境，回日本後申報時被發現。

辦案人員稱，前田的手機留有與中國海南島牧場相關人士的通信紀錄，不排除他是接受委託。警方還表示，已另外逮捕了和牛受精卵的提供者，他是四國德島縣的牧場經營者松平哲幸，其透過熟人等方式經由前田交送至中國。

此外，日媒還批露了今次共同參與調查相關人士的談話，說明被偷渡的和牛精液共採自北海道、秋田和東京等地的12頭種牛；同時，牧場經營者松平哲幸也供認，「他是以620萬日圓（約合43.63萬港元）的價格出售了和牛的受精卵等。」

（日本經濟新聞）