【章瑩穎案】疑犯稱早有殺人念頭曾購工具　歸咎未獲足夠心理照顧

中國訪問學者章瑩穎在美國被綁架失蹤一案日前開審，疑犯基斯騰森的律師提交文件，透露案發前3個月基斯騰森曾就自殺及殺人念頭，向就讀的伊利諾伊大學香檳分校尋求幫助，但控訴未獲足夠照顧。

綜合外電報道，文件稱基斯騰森在2017年3月不止一次求助於大學的心理諮詢中心，表明一直有謀殺他人的念頭，甚至「認真思考如何在殺死一個人後脫罪」。基斯騰森更稱，作為殺人和處理屍體計劃的一部分，曾經購買一批物品及工具，但後來已經退貨。文件又提到，基斯騰森向心理輔導員直言「處方藥和酒精正在毀了我的生命」，有想過要退學不再攻讀物理系博士，以及妻子的出軌令他變得非常沮喪。

章瑩穎失蹤至今超過1年，當局認定她已遇害。（路透社）

基斯騰森的律師希望法官允許心理學家作供，認定基斯騰森在中心的待遇「不符合適用的護理標準」，包括未有為其制定合適的治療和安全方案，未能為進一步治療作出適當轉介，亦未能與曾在其他地方治療基斯騰森的精神科醫生充分協調。

惟檢察官表明反對，認為有關的說法不準確且無關重要，反而令會陪審團困惑。大學在周二（9日）亦發聲明，指無法評論對個別學生的待遇，但強調中心的工作人員都有接受護理培訓，能夠「提供符合全國精神健康保健的最佳做法」。

檢察官強調沒有任何迹象表明輔導員在對待基斯騰森時有疏忽，認為基斯騰森的說法是要將殺人衝動解釋成為「幻想」，「並在反覆淡化這種幻想」。有內地傳媒則分析指，基斯騰森一方面不斷指責學校應對不力，另一方面卻強調不會將章瑩穎案歸咎於學校，實際是希望通過展現「曾尋求幫助未果」，以說服陪審團不要判處死刑。據了解，時任美國司法部長塞申斯在去年1月時已簽署文件，要求判處基斯騰森死刑。

（綜合報道）