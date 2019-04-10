外媒：中國民航局專家將加入審查波音737MAX委員會

據路透社報道，中國民航局已決定接受美國聯邦管理局的邀請，派出專家加入波音737MAX客機的安全審查小組，將會與其他國家的專家，全面檢視波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證。

全球374架波音737 MAX系列客機已經被停飛。(資料圖片)

路透社消息稱，中國民航局媒體關係部門的一位官員透露，民航局已決定派出專家加入審查委員會。美國聯邦航空管理局早前承認，邀請中國參與調查，加拿大政府亦在早前表示將會加入。

據早前報道，審查小組由美國國家運輸安全委員會（NTSB）前主席哈特（Christopher Hart）執掌。審查小組成員有「來自FAA與美國太空總署（NASA）專家，以及國際航空有關當局」。審查團隊「將全面檢視波音737 MAX系列客機上的自動飛行控制系統認證」，並從不同面向評估這套系統，包括「系統設計以及飛行員與系統的互動，以評斷是否符合所有適用法規，也將點出未來可能需改良之處」。美國聯邦航空管理局的官員表示，審查小組和當何時決定讓737 MAX復飛無關。

波音737MAX自2018年10月以來，半年來分別涉及印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空的兩宗空難，造成近350人喪生，目前全數374架波音737 MAX系列客機被停飛，而中國是首個宣佈停飛該款型號客機的國家。