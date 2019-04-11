【華為孟晚舟被捕】限加令升級？傳中國今年起停購加拿大石油

孟晚舟案件令中加關係急轉直下，繼今年1月起中國停購加拿大芥花籽後，近日再傳出消息指，今年以來中國沒有進口任何加拿大西部的石油。

加拿大的一處石油生產基地。（資料圖片）

據自由亞洲電台周三（9日）報道，長期追蹤石油出口動向的西門菲莎大學（Simon Fraser University）物理學教授亨特利（David Huntley）監測卑詩省本拿比Westridge碼頭的油輪運輸情況後發現，今年到目前為止，只有三艘油輪從該碼頭裝載原油，但沒有一艘運往中國。

報道稱，中國從2008年至2018年幾乎年年從加拿大西部進口原油，除2016年和2017年外，2018年是中國購買加拿大西部原油創紀錄的一年，共買了656萬桶原油，12艘油輪運至中國，佔了加拿大卑詩省原油輸出的三分之一。

亨特利解釋稱，2018年底加拿大西部原油價格非常低，因此中國進口大量的石油，當產油的阿爾伯達省宣布減產而使油價恢復正常後，中國就停止買油了。2018年11月28日，一桶加西精選石油的價格低至每桶10.29美元，如今一桶加西石油約53美元。

加拿大時事評論員王寧認為，中國此時停購石油意在再度壓迫加拿大，「中國希望用加拿大境內的商人丶企業來對加拿大政府施加壓力，譬如芥花籽丶石油出口，對這些企業來說影響很大。」

（自由亞洲電台）