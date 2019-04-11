美媒曝范冰冰正式復出將出演荷里活電影　華誼或不再投資

內地女星范冰冰自去年被爆出簽「陰陽合同」涉逃稅後，演藝事業全面停擺，經過數月調查之後，最終被國家稅務總局重罰約8.84億人民幣（約10億港元），事件才告一段落。 據美國電影雜誌Variety周三（10日）報道，在銀幕上「消失」多時的范冰冰即將出演荷里活特工動作片《355》，可能是其陷入逃稅風波後復出的第一部戲。該片將於今年內開機，具體開機日期和細節擇日公布。

美國電影雜誌Variety稱，范冰冰將回歸銀幕，參演電影《355》。（Variety）

資料顯示，《355》原定計劃由英國導演Simon Kinberg執導，是美國女演員謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）發起的全女性特工諜報片，且為了更加國際化，找來中國、法國、西班牙、法國的5位知名女星共同合作，其中就包括范冰冰。

實際上， Kinberg一周前也就表達了「范冰冰依然會出演」的意思。Kinberg曾對外媒Collider表示，《355》計劃今年開拍，已有劇本，正在修改潤色。Kinberg提到的主演仍是原始的5個女演員。

Variety去年10月曾指出，因為范冰冰的稅務問題，該片製片人已經做好了「開除」她的準備。該製片人還表示，「如果她（范冰冰）沒有以令政府、電影發行商和中國觀眾滿意的方式擺脫醜聞，將選其他演員替換她。」

據悉，中國電影公司華誼兄弟也參與投資該電影，並以2000萬美元的巨額資金，獲得《355》在中國大陸的發行權。不過，此次Variety報道稱，華誼兄弟將不再投資該片，現在已經跟《355》沒有任何關係。外界分析稱，華誼不投資該片的原因未必是因為范冰冰，因為此前獲華誼投資、由馮小剛導演的《手機2》已經拍完，女主就是范冰冰。

（Variety）