美媒：拒參加中國閱艦式或為美國損失　失去威懾對手機會

美國《外交家》（The Diplomat）雜誌周二（9日）撰文指出，中國邀請美國參加其海軍建軍70周年慶祝活動，然而遭到美國國務院拒絕，這種做法或是美國自身的損失，不僅放棄了展現其實力威懾對手的機會，亦無法近距離觀察對方的弱點所在。

中國國防部表示，將於4月下旬在青島舉行國際閱艦式，多國將派艦艇參加。（視覺中國）

法日韓等美盟友派艦參與

文章稱，目前已有約60國將參加中國的閱艦式，12國將派出軍艦，包括法、日、韓、菲等美國盟友。然而美國國務院卻聲稱，若參與閱艦式將幫助提升北京的國際地位。

不該文章就指，美國不參加中國海軍閱艦式的決定，或許反而是自身的損失。屆時，預計中國會展示新型核動力彈道導彈潛艇。美國不參加等於是放棄機會展示自己更先進的軍力以威懾潛在對手，並近距離發現對手弱點。

文章援引嶺南大學亞太研究中心主任張寶輝指出，美方這個決定是對華政策更趨強硬的跡象，過去美方希望兩國確立穩定的軍事交流，而如今特朗普政府把中國當成戰略競爭對手，政策就從接觸變成競爭。在這種背景下，建立信任就被丟在一邊。

中國的055驅逐艦預計會出席受閱。（視覺中國）

指美對中國過度反應

文章稱，關注美中關係的分析人士早已就華盛頓這種政治氣候變化作出警告，尤其是這種氣氛正擴散到政策分析領域。曾擔任美國副助理國務卿的謝淑麗（Susan Shirk）就指出，目前美國國內存在一種群體心理，對中國有各種形式的過度反應，如作為安全威脅、情報威脅、間諜威脅、科技威脅和影響力威脅，而這種心理正「將美國帶入懸崖」。

美國《華盛頓自由燈塔報》上周三（3日）報道，特朗普政府已經阻止了美國海軍和國防部派遣軍艦前往中國，出席中國海軍成立70周年紀念日活動。美國太平洋艦隊前情報主管James Fanell認為，美國拒絕邀請是在發出正確信號，如果美國軍艦到場，「將使中國在海洋上的『不良行為』合法化，亦將暗中破壞美國2018年取消邀請中方參加環太軍演的決定」。

（綜合報道）