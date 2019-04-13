俄媒：今年一季度23批俄羅斯對華出口大豆玉米被查出污染

據俄羅斯媒體消息，今年一季度，俄檢疫部門已經發現23批向中國出口的大豆和玉米被草籽污染。

俄羅斯烏蘇里斯克口岸海關。（網絡圖片/資料圖片）

據俄羅斯「普里馬傳媒」（Prima）4月12日報導，俄羅斯遠東檢疫部門在同中國接壤的烏蘇里斯克邊境口岸，查獲了多批被草籽污染的大豆和玉米。這些被查獲總重7000噸的大豆和玉米，都是即將被發運至中國。俄檢疫部門在大豆中，發現了大量的豚草、四葉草和菟絲子等雜草和草籽。

俄羅斯聯邦動植物衛生監督局遠東濱海邊疆區和薩哈林地區分局的檢疫專家已做出決定，禁止被污染的大豆和玉米出口中國，並將被運至隔離區單獨保存。俄出口公司被勒令對污染大豆和玉米進行處理，並交納罰款。

據俄聯邦動植物衛生監督局透露資料，僅在2019年第一季度，該局的專家就已經查獲了23批次被草籽污染向中國出口的大豆和玉米，總重量1.8萬噸。

自由亞洲電台稱，俄羅斯駐華大使安德列．傑尼索夫今年2月接受俄媒體採訪時透露，儘管前景不錯，但目前俄羅斯的大豆對華年出口量僅為幾十萬噸，同中國每年進口3000萬噸的美國大豆相比，僅為九牛一毛。

俄羅斯農業出口問題專家康斯坦丁．薩福金對此問題評論說：「俄羅斯大豆出口量在近期已經提高了3倍，在2018年年底達到每月7.3萬噸。這還是在政府系統的推動和運作下的結果，但是俄羅斯大豆仍然不可能替代美國大豆的對華出口。」