美媒：蘇丹政變恐衝擊「一帶一路」計劃　中國未來將更審慎求實

非洲國家蘇丹日前發生軍事政變，總統巴布爾（Omar al-Bashir）被迫下台，國家兩年的過渡期將由軍方領導。 蘇丹支持中國提出的「一帶一路」倡議，並獲得大量投資。中國外交部發言人陸慷在周五（12日）表明，中國「密切關注蘇丹局勢發展」。 美媒引述分析人士指出，「一帶一路」倡議顯然欠缺風險評估，投資難有保障，但亦有相反意見認為，蘇丹對華政策不會有太大改變，反而中國政府正積累經驗，未來將更審慎、求實。

陸慷在當天的例行記者會上表示，中國政府一貫奉行不干涉內政的原則，相信蘇丹有能力處理好內部事務，維護國家的和平穩定。至於涉及「一帶一路」倡議的部分，陸慷稱「中蘇兩國人民友誼非常深厚，不管蘇丹的局勢會如何變化，我們始終致力於繼續推進和發展好中蘇友好合作關係。」

陸慷稱不論蘇丹的局勢變化，中國始終致力於繼續推進和發展好中蘇友好合作關係。（中國外交部）

美媒《美國之音》引述中國獨立金融學者賀江兵認為，雖然不清楚中國在蘇丹的實際投資金額，但顯然事前沒有做好風險評估，「（一帶一路沿線國家）因為獨裁國家比較多，不發達國家比較多，你不能說給人家建個路建個碼頭就能發展起來，上面的國家大部分是探險之旅，都是比較危險的國家。」

賀江兵又提及「一帶一路」倡議屢被外界質疑涉及貪污賄賂，「你投資都是行賄在職的官員跟元首，要是民主國家有被換下去的風險，獨裁國家就很容易被推翻。」

但中國人民大學國際關係學院的時殷弘教授則持不同觀點，他認為有國家政局不穩是常事，蘇丹軍方會對中國採取不友好政策的可能性很低，「而中國的政策是只要這個國家對中國友好，就會跟它保持比較友好的關係。」時殷弘表示，除了會產生一些不穩定的效應外，總體而言蘇丹軍事政變不會對中國在當地投資產本根本性的影響。

時殷弘認為蘇丹軍事政變不會對中國的「一帶一路」倡議有太大影響。（資料圖片）

至於最重要一點，就是中國自身亦在積累經驗。時殷弘認為，「一帶一路」倡議至今僅有6年光境，「中國政府會根據國內的需要，實際情況的變化，以及經驗的積累，進一步對具體做法加以優化」，可以預期未來中國政府在推行「一帶一路」時，相關政策會更審慎、求實，會更多與涉事國家商量，顧及當地社會真正需要。

（美國之音／中國外交部）