【華為風波】中國向世貿指控澳洲違規　國家安全或不再是萬能KEY

中國科技巨頭華為遭美國為首的多個國家封殺，《路透社》獲得一份世界貿易組織的會議記錄，披露中國12日向世貿（WTO）提出，澳洲限制中國5G技術的做法「明顯帶有歧視性」，且可能違反全球貿易規則。

華為遭到美國、澳洲等國家封殺。（VCG)

一名中國代表在日前的世貿貨物貿易理事會上發言指，限制5G技術的措施，對國際貿易造成重大影響，不會解決外界對網路安全的憂慮，只會令這些國家在發展5G技術上被孤立。

《路透社》又引述一位在場的官員指，澳洲代表在會上曾簡短發言，承認已收到中國的書面質詢，但澳洲貿易部門尚未有時間回覆。

澳洲在2018年8月以國家安全為由，阻止中國華為參與移動網絡基礎設施建設，為澳洲的5G移動網絡計劃供應設備。華為澳洲分公司當時在Twitter上推文，稱已獲政府通知，禁止華為及同業中興通訊為澳洲提供5G技術。華為曾經指澳洲政府此舉帶有政治動機。

世貿規定成員國可以以國家安全理由去拒絕進口特定國家的產品，惟今個月初世貿在俄羅斯與烏克蘭的貿易糾紛仲裁中，首次作出裁決指，提出國家安全為理由必須有客觀的理據，例如「已有或潛在的武裝衝突、緊張關係或危機、國內或周邊存在的不穩定性」。

（路透社）