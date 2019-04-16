紐時：中國研發人臉種族辨識系統　全國多省啟用監控維吾爾人

美媒《紐約時報》周日（14日）報道，中國的人臉辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。維吾爾族人就疑似成為鎖定目標，被加強監控。 報道引述知情者表示，中國已經把廣泛用於新疆的臉部辨識技術，擴大到全國其他地方，部分用來監督維吾爾人的動向。報道引述專家稱，這是運用人工智能和人臉辨識技術，進行種族辨別的首個已知案例。

人臉種族辨識系統依據膚色等表面特徵自動劃分人群。（資料圖片／視覺中國）

報道引據採購文件表示，中國16個省份有20餘個警察部門於2018年開始尋求使用這項技術。陝西省執法部門去年計劃購置一套「能夠支持臉部識別，辨認維吾爾與非維吾爾人特徵」的智能監控系統。

商湯等公司參與研發

報道指，新一代創新產業應運而生，迎合政府需求，利用人工智能等科技，依據人的膚色等表面特徵自動劃分人群。參與研發該技術的公司包括易途、曠視科技、商湯科技和雲從科技，其估值均在10億美元以上。海康威視（Hikvision）出售的網絡攝影鏡頭和影像處理軟件，就包括識別少數民族的功能。

報道指出，這項技術現在已經部署到浙江杭州、溫州和福建省等地，其中河南三門峽市的執法部門今年使用此技術，一個月就進行了50萬次識別檢查。參與研發的初創企業雲從科技透露，這項技術針對的是「敏感人群」。

報道指，中國已經把廣泛用於新疆地區的臉部辨識技術，擴大到其他地區，部分用來監督維吾爾人的動向。（資料圖片）

科技公司：商業行為無關政治

不過，上述科技公司大多否認有針對族群的監控系統。商湯科技一名女發言人表示，她與相關團隊不清楚這種技術被用於族裔識別。曠視科技則在一份聲明中說，公司的重點「是商業而不是政治的解決方案」，並稱「我們關心公民個人的福祉和安全，而不是關心監督群體」。

早前，一位荷蘭研究人員今年2月爆料稱，深圳一間網絡安全公司的資料庫長期處於未受保護的狀態。有跡象表明，超過250萬名新疆穆斯林的敏感個人資料已經外洩。

（紐約時報）