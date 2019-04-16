【中美貿易戰】習李訪歐成果豐碩　美媒：中國受鼓舞對美國不妥協

中美貿易戰仍舊處於在談判階段，雖然中國政府多次聲稱「取得重要進展」、「實質性進展」，但結束之期仍是未知之數。 有美媒報道，中國正與歐盟走近，加上後者與美國的艱難貿易談判，可能就是導致中國不急於與美國達成協議的原因，甚至令美國試圖從根本上改變對華貿易的努力變得更加複雜。

獨立分析師Michael Ivanovitch博士在「消費者新聞與商業頻道（CNBC）」上撰文指出，中國現已緊隨美國之後，成為歐盟第二大貿易夥伴。自2000年來，中國在歐盟對外貿易中所佔的份額已增加超過兩倍至15.4%，略低於美國的17.1%。最重要一點是，歐盟去年對中國的貿易逆差為1840億歐元，但對美國就有1400億歐元的貿易順差。

中國與歐盟走近，令中美貿易戰的走向增添變數。（資料圖片）

Michael Ivanovitch提到，中國國家主席習近平及國務院總理李克強先後出訪歐洲，顯示出美國和中國在尋求互利互惠貿易關係上的做法完全不同。中美貿易戰之際，中國領導人在歐洲受到各國及歐盟的隆重歡迎，其中意大利獲得中國在能源、金融等領域上價值28億美元的投資，而中國所提出的「一帶一路」倡議，則首次有七大工業國組織的成員參加。

Michael Ivanovitch認為，中美之間的貿易談判，沒有出現美國所期待的「正確協議」的訊號，或許就是中歐所達成的貿易協議，令美國試圖從根本上改變對華貿易的努力更加複雜，中國更是「受到鼓舞」以繼續對美國的不妥協態度。與此同時，美國與歐盟的貿易戰，雙方的艱難貿易談判，亦是另一個中國不急於與美國達成貿易協議的原因。

（CNBC）