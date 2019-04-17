【印尼大選】德媒：反對派若獲勝或不利於中國投資者

今天（17日），印尼總統和國會選舉的投票在該國東部展開。爭取連任的印尼總統佐科維多多 (Joko Widodo) 正面對退役將軍普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 的挑戰。 德國之聲分析指出，中國影響力一直是此次印尼大選的焦點話題之一，而分析師認為對包含中國在內的外國投資者來說，強打民族主義的普拉伯沃並不是他們理想的合作夥伴。

現任印尼總統佐科維多多。（網絡圖片）

歐亞集團的東南亞分析師曼佛德（Peter Mumford）表示，普拉伯沃在競選期間不斷將印尼面臨的困境歸咎於外國政府與外國投資者。另一方面，佐科維多多在他的任期內，不斷透過基礎建設計劃吸引中國投資。

佐科維多多與中國的緊密關係在選戰期間不斷受到對手普拉伯沃的質疑。

然而，數個中國投資的基礎建設計劃在印尼引發爭議，而這也成為普拉伯沃在選戰期間主打的話題之一。

反對派認為中國企業投資製造過高的利率與外債，而這些基礎建設計劃也未替當地居民製造足夠就業機會。普拉伯沃在上週六 (4月13日) 的一場電視辯論中形容這些大型基礎建設計劃是單方面造福中國投資者。

退役將軍普拉伯沃。（路透社）

對此，曼佛德表示: 「普拉伯沃對於中國在印尼的投資十分批判，而他的支持者也不斷激起反華情緒。」

普拉伯沃誓言當選後將嚴格審視中國在印尼的投資，然而他的言論使外國投資者產生疑慮。經濟研究機構「經濟資本」(Capital Economics) 在近期發表的研究中表示，普拉伯沃的競選訴求可能使基礎建設相關花費的漲幅開始趨緩。 歐亞集團的曼佛德也認為普拉伯沃的策略可能傷害印尼與中國的關係。

整體來說，一旦普拉伯沃勝選，印尼的投資環境將對不利於外國投資，因為他並不打算像佐科維多多一樣持續聚焦在優化商業環境。然而，由於普拉伯沃的家族企業已與外國企業合資，所以他也不會完全排除外國投資。

（德國之聲）