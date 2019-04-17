10名中國男子在菲律賓借高利貸被綁架　27歲漢爬窗報警求助

菲律賓傳媒報道，菲律賓警方15日解救10名被高利貸集團綁架的中國男子。據稱他們被囚禁在一處公寓，因其中一名27歲男子爬窗報警求助，才令警方得以展開救援。

其中一名27歲男子爬窗報警求助，才令警方得以展開救援。（網上圖片）

據菲律賓《星報》（Philippine Star）報道，10名中國籍男子因未能償還向高利貸集團借來的欠款，被對方在帕賽（Pasay City）一家賭場直接綁走，囚禁在甲米地（Cavite）的一間公寓。

4月14日晚，一名27歲被綁者爬窗逃離並報警求助，隨後警方展開救援行動，成功於15日下午4時45分解救所有被綁者。警方當場逮捕持有9毫米口徑手槍的犯罪集團，當中包括5名中國籍男子和一名菲律賓人，同時查獲一輛疑犯使用的豐田凱美瑞車輛，疑犯利用這輛車把受害者綁至公寓。

當地警察局局長威廉（William Segun）表示，已經確認受害者的名字及身份，他們的年齡在25至38歲之間，全部是中國人，當中有人已經被監禁7天。

向高利貸借錢沒有錢償還

中國公民在菲律賓遭受賭場高利貸集團綁架並非個案。菲律賓警方反綁架大隊負責人杜馬洛曾透露，被綁架者的共同點，不是他們都參與賭博，而是他們都向高利貸借錢，但卻沒有錢償還。高利貸集團為強迫他們還債，會毆打他們並拍攝影片，再將其發送被綁者的家屬加以勒索。