日媒：郭台銘參選受特朗普影響　若辭任董事長恐令鴻海陷入混亂

鴻海集團董事長郭台銘表示願意參加國民黨內初選，競逐代表國民黨參加2020總統選舉的資格。 《日經新聞》指，郭台銘參選可能是受到同是商人出身的美國總統特朗普所影響，又擔心郭台銘若辭去鴻海董事長一職會令公司陷入混亂。

早前，鴻海集團在美國威斯康辛州興建高端液晶顯示屏（LCD）工廠，特朗普出席動土儀式與郭台銘握手。（VCG）

郭台銘今日（17日）接受國民黨授予獎狀，表揚對國民黨的貢獻。郭台銘之後發表演講，表示願意參加2020年台灣總統選舉的國民黨黨內初選。

《日本經濟新聞》中文網引述鴻海的相關人士指，郭台銘似乎受到商人出身的美國總統特朗普的刺激而參選，也有分析認為，台灣在中美之間處於微妙的地位，郭台銘認為如果自己成為總統，希望通過商業以及與中美政界建立的深厚關係，用「特朗普式」的交易為台灣帶來利益。鴻海同時亦希望可以借助參與政治，獲取經濟利益實現增長。

分析認為鴻海的成功在於郭台銘的管治。(網上圖片)

郭台銘獨裁 離開影響鴻海運作

不過若郭台銘真的出選，意味着他必須要放棄鴻海董事長一職。郭台銘1974年成立鴻海。在大陸工廠大量生産美國蘋果的智能手機等，將鴻海打造為年營業收入達到1.13萬億人民幣規模的世界級企業，《日經新聞》形容郭台銘發揮強大的影響力，但同時郭台銘亦喜好「獨裁」經營，鴻海高層也曾表示老闆決定一切，若郭台銘離開，必將對鴻海造成影響，公司或會陷入混亂。

不過似乎股民並不是這樣看，受郭台銘參選消息刺激，集團在香港上市的公司股價上升，其中富智康集團（2038）vlok ylb gjsle 1.41元，急升28%；鴻騰（6088）收報4.42元，升近10%；至於在台灣掛牌的鴻海精密（台灣﹕2317）升2.1%。

（日經新聞）