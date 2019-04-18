【台灣大選】商而優從政？郭台銘能否複製特朗普先例受關注

在台灣，鴻海董事長郭台銘周三（17日）宣布參加2020年總統選舉的國民黨黨內初選，消息一出隨即引起兩岸熱議。有歐美媒體也十分關心郭台銘參選，稱他雖然沒有從政經驗，但作為一名成功的商人，並在華盛頓和北京高層擁有廣泛的人脈，都是參選的優勢，不過能否複製美國總統特朗普商而優從政的先例尚待觀察。

郭台銘於特朗普都是商人出身，外界關注前者能否複製後者從商人轉變為總統的先例。（路透社）

紐約時報：郭台銘的財富和人脈是優勢

《紐約時報》17日發表評論稱，郭台銘沒有從政經驗，但他的個人財富，以及在華盛頓和北京高層的人脈都是優勢，除了多次去過特朗普的白宮外，郭台銘還與大陸的最高領導層有直接接觸，這是其他參加黨內初選的國民黨候選人無法企及的。

評論又稱，台灣經濟和兩岸關係將是今年初選和明年1月臺灣總統大選的重點。台灣緩慢的經濟增長以及年輕人和工薪階層所面臨的就業困難，預計將是這次台灣總統競選的主要問題。此外，另一個重要的問題是大陸與台灣的關係。自從蔡英文2016年上任以來，兩岸關係一直處於緊張狀態。

17日下午，國民黨中央由黨主席吳敦義親授郭台銘獎狀，表揚其對國民黨的貢獻。郭台銘之後發表演講，表示自己願意參加2020年台灣總統選舉的國民黨黨內初選。（路透社）

華爾街日報：郭台銘為台灣政壇帶來新變數

《華爾街日報》的評論也十分關注郭台銘的商人身份，以及他若從政後對兩岸關係的影響。其17日的文章指出，作為台灣最富有的商人之一，郭台銘宣布參選之舉，給一直傾向於從政治家群體中挑選領導人的台灣政壇帶來了新的變數，也給微妙且常常陷入緊張局面的兩岸關係帶來風險。

文章稱，郭台銘的公司富士康以蘋果公司iPhone產品主要組裝商聞名，在大陸經營著多家工廠，同時也是大陸最大的私營雇主，擁有約100萬名員工。分析人士稱，雖然這讓郭台銘能夠接觸大陸的政治圈，但也可能使他更容易被來自大陸政府的壓力影響。

文章又指，郭台銘在商業上的成功可能會吸引不少選民，因為他們對台灣疲弱的經濟增長感到不滿，希望兩岸能建立更順暢、更有活力的經貿聯繫。

郭台銘17日以「媽祖託夢」為由宣布參選總統，指媽祖有託夢要他一定要出來，他是媽祖的養子，媽祖要他多做好事。（路透社）

路透社：贏得選民信任是郭台銘的挑戰

路透社17日報道稱，有證券公司顧問指，以股市表現來看，市場對郭台銘有意參選總統一事正面看待。不過他認為。郭台銘和他的企業在大陸有大量投資，未來政治面上他要更如何取得台灣選民的信任，恐怕是更大挑戰。

另有學者認為，郭台銘雖有意投入國民黨內初選，但國民黨總統人選產生規定尚未明朗，未來民調會是重要的風向球，而他的頭號潛在對手仍是持續維持高人氣的高雄市長韓國瑜，不過後者至今未明確表態要參選總統。

（綜合報道）