【新疆再教育營】大眾汽車CEO失言稱不知情捱批　公司出聲明補鑊

德國大眾汽車行政總裁迪斯（Herbert Diess）本月16日在上海接受國廣播公司訪問時，聲稱不知道很多新疆的維吾爾族人被關押在再教育營一事，受到了很多人權組織的批評。 大眾汽車昨日（17日）緊急發聲明，指公司有了解新疆再教育營一事，又強調尊重人權是公司一直遵守的原則。

迪斯於16日出席上海國際車展，並接受了英國廣播公司的訪問。當時記者問迪斯怎麼看待中國政府將許多穆斯林關押進新疆「再教育營」。迪斯第一時間回答稱無法作出評論，記者追問是否知道與「再教育營」相關之事時，迪斯更明確表示「我不知道你在說甚麼。」

記者聞言就向迪斯解釋中國政府以反恐之名，在新疆把至少100萬名維吾爾人及穆斯林關押進所謂的「再教育營」，然後就第三度問迪斯是否知道新疆設有「再教育營」，但迪斯仍然堅稱並不知情。

訪問出街，立即在社交媒體上引起人權團體及關心新疆議題人士不滿。人權觀察的中國部主任理查德森（Sophie Richardso）在社交媒體上批評大眾汽車此舉為「不負責任的企業行為」，德國新疆問題專家岑茨（Adrian Zenz）則表示「應該是時候讓所有人將有關新疆的報道，電郵寄給大眾，或是直接發動請願。」

大眾CEO迪斯否認知悉新疆再教育營一事，被人權組織批評。（網上圖片）

大眾在新疆烏魯木齊設廠投資

大眾汽車隨後緊急發布聲明替迪斯「滅火」，聲明指大眾汽車了解中國正在新疆推行「再教育營」，公司已有主動採取相關措施應對。聲明又稱，相關應對做法被一些維吾爾社群成員及德國政治人物視為正面例子，並強調對大眾汽車一直遵守尊重人權的原則。

聲明提到，大眾汽車自6年前開始就在新疆烏魯木齊設廠投資，目前新疆工廠的員工有25%是少數民族，否認有剝削少數民族員工。

國際特赦組織的工商業與人權顧問倪偉平（William Nee）指，任何企業都有尊重人權的責任。由於國際社會對於新疆人權狀況已有一定程度了解，有在新疆營運的企業都應該了解其供應鏈中，可能存在強迫勞動的風險。倪偉平強調，企業不應該在沒有親自查證之下，相信新疆當地所有勞動行為都是自發性的。

（德國之聲）