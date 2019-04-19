廣告涉歧視中國留學生　美巴士公司交10萬美元退款後稱「遭敲詐」

美國伊利諾州「郊區快線（Suburban Express）」巴士公司，前年年底因一則嘲諷伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）中國學生的廣告，遭到該州檢察長提訴。 據美媒報道，日前Suburban Express與總檢察長辦公室達成和解，該巴士公司將被允許繼續經營，但未來三年需接受總檢察長監督，並需向客戶退款。不過，該公司隨後發表聲明，未承認任何錯誤，還並擊現任檢察長羅武（Kwame Raoul）誹謗。

Suburban Express前年因一則疑似嘲笑中國留學生的廣告廣受批評，並遭到起訴。該公司近日達成了一項結束訴訟的協定，未來三年需要接受該州最高檢察官的監督。（Suburban Express Facebook）

根據伊利諾州總檢察長辦公室的紀錄，該份協定顯示，Suburban Express需支付10萬美元作為客戶退款，同時，必須實施新的「反歧視政策」，並提供員工培訓，還需接受定期審查其經營、廣告及客戶提出任何投訴。

據報道，該項協議在本月9日已被聯邦法官批准。惟Suburban Express隨後於社交媒體發文稱，訴訟中包含許多虛假、未經證實、無法證明且在法律上無關緊要的指控，Suburban Express認為自己遭州府敲詐，但最後選擇向州府繳交10萬美元，而放棄花25萬到50萬美元打官司。

Suburban Express又指，雙方的協定中顯示，沒有確認其有任何不法行為，且州檢察長此事發布的新聞稿，內容全屬虛假，更是對該公司的極度譭謗，正在考慮對檢察長採取法律行動。

Suburban Express在Facebook上發文挑釁，認為州檢察長對其作出虛假指控。（Facebook）

據悉，事緣與2017年12月，媒體曝光Suburban Express的一則廣告上寫道：「搭乘我們的巴士時，你不會感到猶如身在中國。」此廣告後被指是對伊利諾伊大學香檳分校中國留學生的一種攻擊。Suburban Express當時曾發布了一則題為「道歉」（Apology）的聲明，內容卻是抨擊該學校領導人「把我們的大學賣給了出價最高的外國買家」，還聲稱「我們不打算得罪半個地球」。

事件讓當時的州總檢察長麥德根（Lisa Madigan）發起調查，懷疑Suburban Express違反該州人權法案。麥德根調查後更發現，除了曝光的廣告外，該公司此前也曾有過一系列「猖獗、惡劣的非法行為」，促使其於去年4月對Suburban Express提起訴訟。

（綜合報道）