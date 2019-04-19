痴戀小鮮肉教授　倫敦華裔婦瘋狂跟蹤騷擾逾年被告

英國倫敦40歲的華裔女會計師李招燕（音譯，Zhaoyan Li），被指控跟蹤騷擾其瘋狂迷戀的38歲倫敦商學院金融系教授埃德曼（Alex Edmans），甚至曾經在後者與朋友合照時「偷偷冒出」扮合照。 案件當地時間周三（17日）提堂，李女在庭上辯稱其行為不等於就是跟蹤，更揚言被判有罪必定會提出上訴，更會自殺。

埃德曼學識豐富，是倫敦商學院金融系教授。（網上圖片）

案發在2017年2月1日至2018年9月13日，李招燕最初是在某次教會活動中接觸到埃德曼，聽過他的演說後自此不能自拔，開始瘋狂求愛。李招燕經常出現在埃德曼常去的教堂或健身中心，其後更變本加厲，不停用短訊、電話、電郵「轟炸」，甚至在埃德曼與朋友合照時「偷偷冒出」扮合照。

埃德曼生活大受影響，形容李招燕令他遭受「漫長的折磨」，被迫要退出團契，不敢接聽辦公室的電話或檢查電郵，甚至要在辦公室安裝警報器，以及一度要離開英國到西班牙旅行以「避難」。埃德曼去年1月曾經報警求助，警方接報後亦有作出警告，但李招燕未有理會，更在同年2月14日再次來電稱「情人節快樂」。

埃德曼（右）被迫要退出團契，不能與教友一起玩音樂。（網上圖片）

埃德曼曾經多次明示暗示拒絕李招燕，又曾在公開場合踩住李招燕雙腳，警告不要在公眾場合大聲喧嘩，藉此表達不滿，但結果反被李招燕認為此舉是「性暗示」。埃德曼對李招燕極為厭惡恐懼，手機中的聯絡資訊中更將李招燕稱為「下流變態婆（Dirty Pervert）」。

李招燕在庭上反駁稱其行為不等於跟蹤，但法官強調「這種不被接受的行為就等於跟蹤。」聆訊仍會繼續。

（綜合報道）