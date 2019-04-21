【中美角力】疑助中國竊密　美著名癌症研究中心解僱3華裔科學家

據美媒《美聯社》近日報道，美國聯邦調查局（FBI）查出德州大學安德森癌症中心（The University of Texas MD Anderson Cancer Center）5名科學家疑似涉及為中國竊取研究成果，該中心已開除其中涉案的3名華裔科學家。

德州大學安德森癌症中心有5名科學家疑似涉及為中國竊取研究成果，該中心已開除其中3名華裔科學家。（資料圖片）

位於侯斯頓的德州大學安德森癌症中心是著名癌症研究機構，其院長皮斯特斯（Peter Pisters）表示，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）去年致函中心，詳述5名教職員涉及利益衝突以及未申報海外收入，並限令中心於30天內做出回應。

皮斯特斯表示，由於中心接受大量官方資助，「我們有義務採取進一步行動」。報道指遭解僱的3人全都是華裔，其中兩人於被解僱前辭職，第3人則對此提出異議。中心又指，涉案的其餘兩人當中的一人無需開除，另一人則仍在調查中。

報道指目前仍不清楚涉案人士當中是否有任何人面臨美國聯邦罪名或驅逐令。皮斯特斯又表示，安德森癌症中心身為全球頭號癌症中心，這使中心成為目標。

美國華裔指美方行動阻礙研究活動

美國聯邦調查局一份2017年的報告認定，中國盜竊知識產權造成美國年度損失高達6000億美元。美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）更點名中國是美國的重大威脅，其間諜活動在全美50州都很活躍。

但部分華裔美國人表示，美方的壓制行動等同種族歸納（racial profiling），將會阻礙研究活動。位於紐約的華裔精英非牟利組織百人會（Committee of 100）會長吳華揚（Frank H. Wu）表示，科學研究仰賴觀念的自由交流，歡迎他人參與最能增進美國的國家利益。

（美聯社）