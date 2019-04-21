【中美角力】美媒：中國政治制度助AI發展　與美形成競爭態勢

據美國之音報道，中國最近的科技進步引發了一場激烈的辯論，焦點是中國會否在人工智能（AI）領域佔據領先地位。中國在政治制度上的優勢有助AI發展，與美國形成競爭態勢，而美國對中國AI發展的擔憂，已影響兩國的貿易談判進程。 文章指出，人工智能有着廣泛的商業和軍事應用，對未來世界格局具有深遠影響；美歐都在力圖阻止資料洩露，因為資料洩露有利於中國企業，但傷害西方企業。

文章認為，中國已在自動駕駛汽車、人臉辨識和某些類型的無人機等多個領域處於領先地位。圖為中國電商京東的無人駕駛送貨機械人。（路透社）

文章援引分析人士指出，即使來自西方的資料被阻絕，中國企業和國防相關領域的研究依然可以靠自己的力量蓬勃發展，這些研究包括AI和5G技術。中國已在自動駕駛汽車、人臉辨識和某些類型的無人機等多個領域處於領先地位。

近月以來，中國國家主席習近平鼓勵政府官員確保國家在AI領域的理論研究領先，佔領關鍵核心技術制高點，牢牢掌握AI關鍵核心技術。分析人士表示，中國的政治體制和政府對技術進步的熱切支持，是中國能夠建設雲計算和軟件工程等基礎設施，並成為AI領域重要參與者的關鍵原因。

文章認為，中國在圖像和人臉辨識方面的能力或為世界第一，部分原因是政府的控制令數據來源更廣泛。（美聯社）

指中國發展新技術阻力小

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）科技政策項目副主任兼研究員卡特（William Carter）說，中國企業在部署人臉辨識等新技術方面具有特殊優勢，這在美國這樣的民主國家往往較為困難。

他指出，中國在應用程式開發和部署方面確實有優勢，並有潛力在一些技術的部署方面發揮帶頭作用。例如自動駕駛汽車和人臉辨識技術的部署，在美國和世界其他地區會面臨道德、社會和政策層面的阻礙。

他特別提及，中國在圖像和人臉辨識方面的能力或為世界第一，部分原因是政府的控制令數據來源更廣泛，包括銀行、手機企業和社交媒體等，使數據生成更加容易。這些能力源於對非常大的數據集（data sets）的深度學習，中國的優勢是擁有比其他國家更多的現實數據，來訓練人工智能系統。

美國總統特朗普2019年2月簽署了一項行政命令，要求政府機構在人工智能方面做更多工作。（資料圖片）

美國仍佔據AI主導地位

文章又指，美國總統特朗普2019年2月簽署了一項行政命令，要求政府機構在AI方面做更多工作，稱美國在AI領域繼續保持領導地位，對維護美國的經濟和國家安全至關重要。

新美國安全研究中心的兼職高級研究員艾倫（Gregory Allen）指出，美國聯邦政府投資目前面臨着被中國省級政府超越的風險。不過中國的AI能力是有限的，在用以支持機器學習應用的先進半導體等領域存在重大弱點。

他認為，當涉及到大多數主要AI領域時，中國不是技術領導者，亦非大多數基礎性創新的來源。在自動翻譯、自然語言理解和網絡搜索等領域，美國仍然佔據主導地位。中國在這些業務的一些領域的強大影響力，主要是因為其龐大的國內市場。

（美國之音）