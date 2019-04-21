【華為風波】華媒：華為高調海外公關收效甚微　難解安全疑慮

中國科技巨頭華為公司近月遭美國封殺，稱使用其產品有資料外洩的風險。對此，華為高調在海外進行公關活動，試圖消解西方政府和公眾對其產品安全性的疑慮，但英國廣播公司（BBC）分析認為，有關舉動似乎收效甚微。

為反制西方對華為設備安全性的批評，華為在國際上展開高調的媒體公關活動，包括在新西蘭刊登大型廣告，說如果5G網絡沒有華為設備，就像「橄欖球賽沒有新西蘭隊」。（資料圖片）

對華為最新的指控，來自於周六（4月20日）出版的倫敦《泰晤士報》。報道指，美國中央情報局（CIA）指控華為接受來自解放軍及另一家中國情報機構的資金。華為發言人事後回應道，對來自匿名消息來源、無任何證據、並未經證實的指控，華為不予置評。

BBC報道引述《泰晤士報》周六發表的另一篇分析報道稱，華為已在英國深深扎根，「我們的通訊網絡中到處都是華為設備，該公司已與國家體制的中心建立了聯繫。」包括成功招攬多名英國政商名人加入子公司「華為英國」的董事會，並至少花費了14萬英鎊（約145萬港元），用來款待英國議會議員，或向英國政黨和議員團體捐款。

BBC：華為需遵守法律配合中國政府情報工作

BBC報道指，為反制西方對華為設備安全性的批評，華為在國際上展開高調的媒體公關活動，包括在新西蘭刊登大型廣告，說如果5G網絡沒有華為設備，就像「橄欖球賽沒有新西蘭隊」；而在今年4月15日，華為總裁任正非又在接受德國傳媒採訪時表示，願意與德國簽署《無間諜協議》，承諾華為決不會在網絡中安裝任何後門。

不過，BBC分析認為，華為的公關和承諾很難徹底解除外界的疑慮。一大原因是，中國去年通過《情報法》，該法第七條要求中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。因此，如果中國政府按《情報法》要求華為與當局合作，華為不得不遵守法律，配合政府的情報工作。