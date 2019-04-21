日媒：安倍內閣紛表態不參拜靖國神社　或因考慮對中日關係影響

據日媒共同社報道，供奉二次大戰甲級戰犯的靖國神社開始春季例行大祭，日本首相安倍晉三21日（周日）以「內閣總理大臣安倍晉三」的名義供奉名為「真榊」的祭品。 報道指安倍在截至23日（周二）的春季大祭期間，不會前往神社參拜。 共同社早前又報道，安倍內閣的閣僚也紛紛明示或暗示不打算在春季例行大祭期間進行參拜。分析指中國國家主席習近平計劃出席6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，安倍內閣上述表態可能是考慮到對中日關係的影響。

中日關係近來吹暖風，在4月15日，總理李克強會晤訪華的日本外相河野太郎。（中新社）

共同社早前報道又指，安倍內閣的閣僚4月19日（上周五）在記者會上紛紛表示，不打算在靖國神社春季例行大祭期間進行參拜。內閣官房長官菅義偉表示，對於自身是否參拜，「與首相一樣，我會有適當的判斷」。

副首相兼財務相麻生太郎在被問到是否參拜時，回答稱「沒有計劃」。總務相石田真敏、復興相渡邊博道、沖繩北方擔當相宮腰光寬、地方創生擔當相片山皋月也表示不打算參拜。農相吉川貴盛稱「不便回答，不過4月21日比較忙」。法相山下貴司、厚生勞動相根本匠、經濟產業相世耕弘成、環境相原田義昭、國家公安委員長山本順三也僅表示「作為個人，將有適當的判斷」等。

中日關係吹暖風 自民黨派員出席一帶一路峰會

分析指，國家主席習近平計劃出席6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，安倍內閣上述表態可能是考慮到對中日關係的影響。目前，中日關係正迎來2012年釣魚台（日本稱尖閣諸島）國有化事件以來最好的局面，兩國政府高層交往頻繁。日本時事通信4月20日（上周六）報道稱，日本自民黨幹事長二階俊博將出席中國政府舉辦的第2屆「一帶一路」峰會，並攜帶安倍親筆信，將負責將其轉交給習近平。

日本外相河野太郎早前訪華，4月15日總理李克強和國務委員王毅分別與他舉行會談。外交部發言人陸慷表示中日關係改善進程處於起步階段，希望雙方在中日四個政治文件和兩國領導人重要共識引領下，不斷增進政治互信，使兩國關係始終在正確軌道上運行；中日要推動雙方務實合作提質升級，做大共同利益「蛋糕」，實現互利共贏。

（綜合報道）