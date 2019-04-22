美媒：中國正大舉投資北歐　將建世界最長海底鐵路隧道

美國OZY新聞網4月21日（周日）的報道表示，意大利決定加入「一帶一路」倡議驚動整個西方，但鮮有人注意的是中國正在北歐為投資開拓新領地，其中包括投資興建赫爾辛基─塔林隧道、增加對北歐的投資金額等等。

新隧道會把赫爾辛基和塔林之間的交通時間大幅縮短為半小時。圖為塔林老城。（網絡圖片）

文章稱，芬蘭首都赫爾辛基和愛沙尼亞首都塔林相距僅50英里，但由於被芬蘭灣相隔，兩處可謂咫尺天涯。兩國官員早就考慮修建相關交通設施，但直至現在，才首次有真金白銀支持。2019年3月，中國私營企業點石基金向芬蘭─愛沙尼亞灣區開發公司承諾為赫爾辛基─塔林隧道項目融資170億美元。

長達60英里的隧道建成後，將成為世界最長的海底鐵路隧道，會把兩城之間的交通時間大幅縮短為半小時。

新隧道會把赫爾辛基和塔林之間的交通時間大幅縮短為半小時。圖為赫爾辛基。（網絡圖片）

文章指出，意大利決定加入「一帶一路」倡議驚動整個西方，但鮮有人注意的是中國正在北歐為投資開拓新領地。2018年中國在歐洲總投資減少，但在這一年的上半年，瑞典成為吸引中國投資最多的歐洲國家。目前，中國更正加強與挪威談判自貿協定。

支持者：大規模投資會帶來機遇

文章又稱，中國對北歐的投資也面臨反對，這與在其他地方一樣。但中國提供的資金能為其他國家和企業帶來徹底改變，因此難以拒絕。支持者表示，諸如赫爾辛基─塔林隧道項目這類大規模投資能產生更多好處，創造吸引力，帶來機遇。

一名芬蘭國際事務高級研究員表示，中國許多此類投資基本未受關注，「可能到現在人們才真正開始意識到」。負責赫爾辛基─塔林隧道項目的芬蘭─愛沙尼亞灣區開發公司則認為中國在歐洲許多投資最終是成功的，這將大大促進這個本已是發達地區的經濟。

（美國OZY新聞網）