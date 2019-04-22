美媒：貿易戰令中美經貿關係受損嚴重　一紙協議恐難修復

雖然美中有望很快達成貿易協議，但美國媒體《華爾街日報》認為，曠日持久的貿易爭端已經產生深遠影響。 貿易戰令到不少中美企業感到風聲鶴唳，不急於重返對方的市場，開始重新思考自己的業務。

中國國務院副總理劉鶴今月初在華盛頓就貿易談判會見特朗普。 （資料圖片）

中美兩國正在為達成貿易協議進行緊鑼密鼓的談判，中國承諾對在華美國企業提供更佳的待遇，並將對美國農產品增加採購，但據《華爾街日報》4月21日報道，太平洋兩岸緊張不安的企業似乎都不願急於重返對方的市場，重振兩國一度繁榮的投資活動。

專門從事對華投資的律師事務所Harris Bricken執行合夥人哈里斯（Dan Harris）表示：「關稅、逮捕、威脅和更高的風險對企業產生了影響，這些影響不會消失。」

貿易爭端並不是促使中美相互投資下降的唯一因素，北京方面收緊了資本外流，美國方面也有國家安全方面的顧慮，美國外國投資委員會（U.S. Committee on Foreign Investment）已採取行動，阻止或取消中國對包括社交媒體公司在內公司的投資，因為這些公司可能給中國帶來戰略優勢。

早前有調查訪問200多家在中國有業務的美國跨國公司，其中有約六成指中美貿易戰導致生產成本上升，準備將工廠搬離中國。（資料圖片）

中美企業重新考慮經營策略

亦有投資專家表示，一輪又一輪的關稅、投資限制和尖銳的言詞，一直是雙方相互投資下滑的主要原因，一些中國和美國公司通過曠日持久的兩國貿易爭端，重新思考他們的業務。

一些在華美國企業已經決定將面向美國市場的生產線從中國轉移到墨西哥或柬埔寨等國，以避免遭受關稅的打擊，一些中國企業也因貿易爭端推遲了對美國出口的計劃。

雖然中美有望很快達成貿易協議，但企業界仍然存在不確定性。美國商會今年2月底在上海進行的一項調查顯示，65%的會員稱貿易爭端將影響他們的長期戰略，接近四分之一的會員稱推遲了對中國追加投資的計劃。

有外國傳媒預計，習近平和特朗普將會於5月底舉行峰會，並簽署貿易協議。 （資料圖片）

習近平特朗普或於5月底簽署協議

目前中美貿易談判正進入最後衝刺階段，雙方有望於5月份達成最終協議。據美國彭博社4月17日報道，消息人士稱，美中高官正準備進行更多的面對面會談，力爭在5月初達成貿易協議，美國總統特朗普與中國國家主席習近平可能將在5月晚些時候舉行峰會簽署貿易協議，目前正考慮中的一個選項是，習特會在特朗普訪日期間舉行。

（華爾街日報）