韓媒：多國對「一帶一路」存在擔憂　疑利益過於偏向中國一方

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行在即。但有韓媒認為，目前仍有許多國家對「一帶一路」存在擔憂情緒，除擔心參與「一帶一路」會給本國帶來嚴重的債務危機，一些國家例如印度認為「一帶一路」會引起更嚴重的領土紛爭。

印度拒絕中方邀請參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（資料圖片）

韓國《東亞日報》報道，儘管有37個國家宣布參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，但仍有很多國家對中國倡導的「一帶一路」存在擔憂。中國或讓參與國負債累累的「負債陷阱」警告之聲也持續不斷。

報道稱，馬來西亞、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬爾代夫等國家的領導人認為，「一帶一路」的利益過於偏向中國一方，因此開始部分取消或重新審視「一帶一路」項目。特別是帶頭抵制「一帶一路」項目的美國政府，總統特朗普（Donald Trump）決定不派高層官員參加。

除了對「負債陷阱」的擔憂，一些國家還擔心「一帶一路」會引起更嚴重的領土紛爭。

印度拒絕中方邀請參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。對此，韓國《亞洲日報》分析指出，印度出於維護其在克什米爾問題上的「核心利益」，對中國「一帶一路」勢必感到不滿。同時，中國將「中巴經濟走廊」視為「一帶一路」的旗艦項目，在此格局下想讓印度認同「一帶一路」可以說是基本無望。