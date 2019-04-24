【海上閱艦式】俄媒：中國海軍突飛猛進　多個領域已排名第二

中國海軍周二（23日）迎來成立70周年紀念日，在青島舉行了海上閱兵活動，多國派軍艦參加。 俄羅斯衛星通訊社今天（24日）發表文章稱，中國海軍發展快速，在可能搭載巨浪-3潛射洲際彈道導彈的最新型戰略核潛艇094A型亮相後，進一步鞏固了在核潛艇領域的全球第三位置，僅次於美俄；而在其他約90%的領域，中國海軍均已排名第二。

055艦是中國第一款萬噸級驅逐艦，首艦於2017年6月28日下水，另有3艘先後在2018年分別完成下水。（資料圖片）

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文章稱，中國海軍已有10餘艘核潛艇，其中有6艘是搭載潛射洲際彈道導彈的092、094和094A型戰略核潛艇，有7艘以上是093系列攻擊核潛艇。這些核潛艇在隱蔽性方面暫時落後於俄羅斯和美國，但當中國將主要資源用於集中解決這一問題後，預期其核潛艇領域亦將排名世界第二。

文章認為，中國正在建造現代化且功能強大的軍艦，為其配備了有源相控陣多功能雷達、多功能導彈垂直發射系統和資訊化武器控制系統，並攜帶強大的防空系統和巡航導彈。這些配置對在全球任何地方開展有效軍事行動，保護遠洋海上生命線等意義重大。

此外，美國《國家利益》（National Interest）雜誌說，在中國海軍迅速崛起的進程中，中國國產航母的建造是一座里程碑。瑞士《每日導報》（Tages-Anzeiger）則刊文稱，美國如今已不能無限制地統治太平洋。

（綜合報道）