德媒訪意大利城市瓦多　居民：歡迎中國「一帶一路」帶着錢來投資

意大利上月與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，成為第一個支持「一帶一路」意向的G7成員國，引發了巨大爭議。 德國之聲到訪意大利北部的小城瓦多（Vado），發現當地早已在3年前引入了中國資本，大規模擴建港口基礎設施，而且大部份當地的居民都歡迎中國人來投資。

意大利瓦多港正在興建全國首個半自動集裝箱碼頭。（德國之聲）

瓦多是意大利一座擁有8000人口的小城，位於意大利北部的利古里亞大區，距離地中海最重要港口之一熱那亞僅距離約50公里。這裏正在建造意大利首個半自動集裝箱碼頭。

從輪船、火車、卡車處裝卸集裝箱，仍需要人來操作起重機；而一旦集裝箱進入了碼頭上的堆放區，它堆放在哪個位置、幾時從何處提取，將是由電腦自動控制的。 工程師波卡拉特（Vittorio Boccalate）

瓦多市長朱亞諾表示，不擔心中國投資會為當地帶來債務。（德國之聲）

複雜的自動化技術和大型機器，都來自上海振華重工（ZPMC），另外中遠海運、青島港這兩家中國國資企業以及荷蘭APM公司聯合成立了瓦多控股公司，共同負責港口的建設以及為期50年的經營。在半自動集裝箱碼頭全面投用後，整個瓦多港每年的集裝箱吞吐量將超過100萬個，並將提供近400個職位空缺。

十多年前，當地的經濟受到等全球金融危機等一系列重大衝擊，大量的工作崗位流失。市長朱莉亞諾（Monica Giuliano）表示，非常歡迎中遠、振華等中資企業參與本地港口建設，她認為一個強有力的投資伙伴能夠帶來新的機遇和新的資金，同時，在一系列條約、合同、法規的規制下，也完全毋需擔心中國資本會造成債務問題或者勞工權益被侵犯。航運業界也看好前景，認為中國投資可以激發潛力，例如建設鐵路系統可以幫助中國利用港口打通瑞士及德國南部等地的門戶。

當地的工會也不擔心中資企業帶來的勞工權益受損問題。相反，他們更關心的是工人們是否能盡快找到工作。

我們完全不懼怕中國。中國人早已在意大利經營，我們現在可是和中國人打交道的專家：他們來這裏投資，他們掙錢。而對於我們來說，重要的是能夠帶來就業崗位。同時，我們也會監督一切（勞工權益議題）。 考薩（Danilo Causa） 意大利勞工聯盟瓦多交通物流行業的負責人

在已經接受巨額中資、很有可能成為意大利絲綢之路樣板城市的瓦多，市民卡維尼（Vilma Calvini）說得更直接：「中國人不是問題。他們帶着錢來我們非常歡迎！」

盟財政委員厄廷格（Gunter Oettinger）曾就一帶一路計劃作出警告，指歐洲的自主權不容侵犯。（資料圖片）

反對聲音來自歐盟

在歐洲的高層政治層面上，中國「一帶一路」計劃爭議就比較多。歐盟方面擔心，意大利會陷入對中國資金的依賴，甚至會因而破壞歐盟的團結。歐盟財政委員厄廷格（Gunter Oettinger）不久前就曾警告說，歐洲的自主權不容侵犯；而德國外長馬斯（Heiko Maas）更明確指出，短期內利潤豐厚的項目，其苦澀的滋味很可能比預想中來得更快。

（德國之聲）