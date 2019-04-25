調查：「一帶一路」國家抗拒煤礦投資　環團憂中國出口不合格技術

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在周四（25日）開幕，有民調機構發表報告指，「一帶一路」倡議中的媒礦投資不受當地沿線國家的民眾歡迎。 更有環保團體擔心，中國會藉「一帶一路」倡議出口不合格的技術，要求盡快制訂綠色指標。

南非民眾對中國投入大量資金在當興建燃煤發電廠不感興趣。（網上圖片）

此次民調是由環保組織E3G委托調研公司YouGov進行的，對象涵蓋印尼、巴基斯坦、菲律賓、南非、土耳其和越南共6個國家的6000多名受訪者。該6個國家都是中國計劃藉「一帶一路」倡議投質興建燃煤發電站。

調查顯示，有超過85%的受訪者支持外國政府、銀行和企業投資可再生能源項目，只有不到1/3的受訪者支持投資煤炭；有超過90%的受訪者認為應該優先考慮太陽能。總括而言，該6個國家中，有4個國家的燃煤發電不如核能受歡迎。

南非民眾擔心煤炭投資會政府更腐敗

其中在南非，其於2015年正式簽署成為「一帶一路」倡議的成員國，中國在當地投入大量資金興建燃煤電廠，包括提供建設Medupi與Kusile煤電廠所需的貸款。不過在民調中，南非有高達80%的受訪者不歡迎中國這項投資，他們希望的是再生能源。另有約29%的南非受訪者表示，「一帶一路」倡議令南非經濟可能受益，但有39%的人認為，煤炭投資只會增加政府腐敗。

環團敦促為「一帶一路」投資制訂綠色原則

E3G首席執行官尼克．馬比表示，中國現在應該在論壇上與其他政府、企業和投資者合作，確保這些要求得到滿足。路透社則引述一份峰會公報草案顯示，出席峰會的各國領導人將呼籲可持續融資，促進綠色增長。

不過有輿論擔心，盡管中國正在國內提高可再生能源佔比，以減少霧霾和溫室氣體排放，但卻利用「一帶一路」倡議出口不合格的污染技術。在周三（24日）的另一份聲明中，一個由中國環保團體組成的聯盟，敦促北京方面為「一帶一路」倡議沿線國家的投資制訂綠色指導原則。自然資源保護委員會高級氣候顧問楊富強表示，接受投資的國家的氣候目標以及投資活動對當地環境的長期影響必須得到考慮。

（美國之音）