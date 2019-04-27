德國在野黨掛「經濟政策」中文字　黨魁普通話開場批政府孤立中國

德國在野政黨自由民主黨（FDP）黨魁林德納（Christian Lindner），當地時間周五（26日）在黨代表大會致辭上發表親華言論，用大量篇幅描述中國的快速發展，批評德國現行政策，表示德國和整個歐洲要順應時勢，跟上中國的發展步伐。

綜合外媒報道，當天的自由民主黨黨代表大會上，主席台的後方更有「經濟政策」四個簡體中文大字。林德納甫開始就用生硬的普通話發表開場白，稱「社會和經濟處於不斷變動中。我們有必要跟上時代的步伐」。用德文解釋意思後，林德納稱若德國政府不改變，「按照目前的形勢，我們的孩子今後除了要學英文，還必須要學中文。」林德納更笑言，由於中文很難學，「我們必須要盡全力讓中國人依然覺得，值得去學英語和德語。」

林德納批評現屆政府採取孤立閉鎖中國的政策，促請德國和整個歐洲要順應時勢，跟上中國的發展步伐。（法新社）

林德納續指，以前接受援助的發展中國家，如今已變得愈來愈自立，甚至成為歐洲的競爭對手，某種程度說明全球化的成功，並舉例中國在數碼化領域處於領先行列，擁有眾多富有創新能力的獨角獸企業，申報的專利數量更已經超越德國，「我說這些，並不是為了激起大家對黃種人的恐懼，也不是為了叫大家閉關自守，而是為了呼籲大家從舒適區中醒來，不要再安於做旁觀者。」

林德納更表示，若德國不改變現行經濟政策，自然亦會有其他國家這樣做，指責其他黨派在經濟上不思進取，反而還想借擴大福利、推動環保等之名，行損害德國經濟根基之實。

據了解，今次自由民主黨的黨代表大會，除了討論各類時政議題，亦會改選主席團以及黨主席一職。林德納最終以86.6%的選票再次連任。

（德國之聲）