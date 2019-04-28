2名在尼日利亞遭綁架中國工人獲救　總領事館呼籲企業加強防範

兩名中國工人日前在尼日利亞一處工地被持槍蒙面匪徒擄走綁架，經過多日營救，中國駐拉各斯總領事館宣布兩名工人安全獲救，並呼籲當地的中資機構要加強防範。 總領事館未有透露營救的詳情，有外國傳媒早前就報道，匪徒主要是求財，獲得贖金後便會放人。

中國駐拉各斯總領事館指，尼日利亞境內針對中國人的綁架案較去年同期上升。(資料圖片)

兩名中國工人是在當地時間24日下午3點30分在埃邦伊州奧霍扎拉（Ohaozara）的一處建築工地遭到持槍蒙面匪徒綁架，當地警方及後曾出派搜救隊伍營救遭綁架的中國工人，並在該地區進行徹底搜查，但沒有找到綁匪及被擄走的工人。

到今日（28日），中國駐拉各斯總領事館網站消息指，經多方努力，被綁架2名中國公民已安全獲救。總領事館又提到今年以來針對中國公民的綁架案件遠高於去年同期，呼籲當地中資機構即刻做好所在地安全風險重新評估工作，認真檢查自身安全防範措施落實情況，確保中方員工人身安全和項目平穩推進。

總領事館未有透露工人獲救的詳情。據《法新社》早前報道，尼日利亞的綁架事件常有發生，多數是為了索取贖金，尤其在該國南部的石油產區，情況較為嚴重，但多數被綁架者在劫匪收到贖金之後都會重獲自由。

（綜合報道）