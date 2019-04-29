美媒：南昌耗巨資「豪賭」VR技術　目標成為世界級VR中心

中國政府近年大力推動智能科技發展，甚至不借以重金資助初創企業發展相關技術。 《美聯社》近日一篇報道稱，江西南昌近來大力推動VR（虛擬實境）技術發展，包括耗資10億（人民幣，下同）成立VR初創投資基金等，目標成為世界級VR中心。

江西南昌市的VR主題樂園有42個項目，包括VR碰碰車和射擊；南昌VR產業基地目前亦已有幾十家公司。（美聯社）

文章以〈遠離炫目的科技中心，中國城市豪賭虛擬實境〉為題，稱VR技術在中國降溫後，政府試圖再次點燃熱情，希望在該領域取得領先，採取多種方式鼓勵本土企業家大膽嘗試，比如教學、補貼和贊助。他們預計VR今後會有廣泛應用。

文章稱，江西南昌市的VR主題樂園有42個項目，包括VR碰碰車和射擊；南昌VR產業基地目前亦已有幾十家公司。中國政府將VR納入「中國製造2025」計劃，希望這個550萬人口的城市日後成為世界級VR中心。而南昌政府亦已投放10億作為VR初創投資基金，以及設立更多舉措吸引成立VR企業。

分析人士：中國政府主導下將產生回報

文章指，VR目前仍是一種小眾產品，用於遊戲和商務培訓。頭戴設備貴而笨重、缺少吸引人的軟件和其他短處制約其發展。分析人士說，該技術成為主流可能要多年、甚至幾十年，但中國政府主導推動VR產業的做法將來會產生回報。

不過，中國仍然落後。多數VR頭戴設備由中國內地以外的公司設計，主要內容平台也由Facebook和Google等巨頭運營。中國政府志在改變落後現狀，他們鼓勵銀行向VR創業公司貸款，指導地方政府為學校、旅遊景點等公共項目投資開發VR產品。