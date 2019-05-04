【新疆再教育營】美國防部：中國用「集中營」監禁近300萬穆斯林

新疆「再教育營」一直被西方指控嚴重侵犯人權，非法關押境內大批穆斯林。中國則稱之為「職業技能教育培訓中心」，用以遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。 周五（3日），美國國防部官員更直指中國將大批穆斯林關在「集中營」（Concentration camps），是美方至今對「再教育營」發出的最強烈譴責之一。

美國防部形容，中國用「集中營」監禁近300萬穆斯林。（資料圖片）

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美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在記者會上談及中國軍隊時表示，中國共產黨正利用安全部隊，對集中營的中國穆斯林進行大規模監禁，並估計被拘留的穆斯林至少100萬，可能近300萬人。

薛瑞福又稱，他使用通常與納粹德國有關的「集中營」一詞，在此情況下是適當的，「基於我們對拘留規模之大的了解，約1000萬人口中，至少100萬，甚至可能近300萬民眾（被拘留）......也就是說，這佔據他們非常大的人口比例，（基於）那裡發生的事情、中國政府的目標，以及他們對外的發言，這樣的描述是非常適切的。」。

《路透社》報道指，中國駐美大使館尚未回應此番評論，但這可能使中美緊張關係升溫，因中方向來對國際批評感到敏感，且當局號稱這些地方為職業訓練中心，是為了遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。