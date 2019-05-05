中國海外影響力擴張引關注　美媒：五角大樓封殺美大學孔子學院

美國《新聞周刊》（Newsweek）1日報道指，美國國防部正在以「國家利益」為名，宣布不再資助設有孔子學院的美國大學中的中文教學項目。據了解，過去的15個月中已有15所美國大學宣布關閉校內的孔子學院。

中國在海外設立的孔子學院被指干預和削弱美國校園內的學術自由。（Getty Images）

美國國防部拒13所大學豁免申請

報導指出，由於近來美國對中國海外影響力擴張的加強關注，由中國官方支持的孔子學院也被指幹預和削弱美國校園內的學術自由。美國國會去年通過的一項支出法案終止了五角大樓對設有孔子學院的美國高校中文教學項目的資助，除非拿到國防部的豁免。目前提出豁免申請的13個學校全部遭到拒絕。

美國國防部發言人馬克斯維爾（Jessica Maxwell ）介紹稱：「國防部戰備與人事次長可以根據法律規定的條件，給予申請校方豁免資格。但經過審查，該部門已確定依照國家利益放棄對該條款的豁免使用權。」

據悉，申請要求國防部豁免的13所大學現已被告知這一決定，因此將由這些學校的管理層在接下來決定是否繼續與孔子學院合作。在過去數月來，印第安納大學（Indiana University）、羅德島大學（University of Rhode Island）以及明尼蘇達大學（University of Minnesota）紛紛宣布中斷與孔子學院的合作關係，並承認受到國防部新規定影響。

此外，三藩市州立大學（San Francisco State University）、俄勒岡大學（University of Oregon）和西肯塔基大學（Western Kentucky University）在過去2周中也宣布將關閉校內孔子學院。而過去的15個月中已有15所美國大學宣布關閉了這一中方機構。

孔子學院隸屬於中國教育部屬下的「國家漢辦」。（視覺中國）

孔子學院被指體現中共「大外宣」政策

據悉，五角大樓自2002年以來一直在資助各大學的語言旗艦項目，以協助學生精通阿拉伯語、中文、朝鮮語、波斯語、葡萄牙語、俄語以及土耳其語。這是國家安全教育項目的一部分，旨在為美國的幾個國家安全機構培養一批語言人才。

報道稱，孔子學院隸屬於中國教育部屬下的「國家漢辦」，由中共宣傳部門資助。中國政府主要負責孔子學院的課程、活動、開支和員工事宜。報道稱，中國政府還要求教師們在合同中承諾，將不損害國家利益。

另據自由亞洲電台報道，中國政府官員也曾承認，孔子學院在國際上推廣中國軟實力和推動其輿論宣傳方面發揮了關鍵的作用。海外中文政論網刊《北京之春》的榮譽主編胡平表示，他贊同五角大樓的決定，「孔子學院名義上是打著中國古代著名思想家孔子的招牌，說的是教漢語，但實際上，它體現的是中共的『大外宣』政策。它在課堂上對講課內容加以限制、不讓在孔子學院談及中共認定的敏感詞和禁止話題，更不用說還在課堂上宣講中共的觀點等。」

（新聞周刊、自由亞洲電台）