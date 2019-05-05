德媒：與八九民運關係密切　中共對五四運動感到緊張

今年是五四運動100周年，德國媒體紛紛就此刊發評論，分析五四運動對當今中國的現實意義。 總部設在漢堡的《時代周報》（Die Zeit）以「對學生的警惕」為題，指出作為現代中國重要起點之一的五四學生運動讓中共當局感到緊張，因為它和八九民運有關。

描繪五四運動情景的圖畫。（網絡圖片）

文章指，五四運動不僅僅圍繞著「賽先生」，也圍繞著「德先生」，但是如今的中共卻不願意談及這個話題。國家主席習近平在上周二（4月30日）的五四運動紀念活動上也談到了民主，但是他所指的並非自由民主之理念，而是共產黨如何為中國操心。

文章續指，中共宣傳部門將五四運動主要包裝為愛國運動，這不僅僅是為了慶祝現代中國的起源，也是為了慶祝中國共產黨自身。這也是為其政權增添合法性的舉措。但是，在1989年後五四運動也成為了共產黨的一個麻煩：「當年在天安門廣場等地示威的大學生，所追求的正是政治開放、新聞與言論自由、反對官員專權等可以追溯到五四運動的理念。」

文章又指，「六四事件是當今中國的禁忌。當年的示威者至今被官方視為反革命，只有少數的特定人物可以觸及這一話題，年輕一代最好壓根不要知道。憑藉全面的審查措施，政府也基本做到了這一點」。

八九民運令當權者顏面盡失

文章在末尾指出，中國當局對五四運動的深層次恐懼，主要來自於1989年的六四事件以及緊隨其後的東歐劇變，「1989年的示威學生以及民眾讓當權者顏面盡失。儘管中共追求對局勢的全面掌控，但是它卻偏偏一度失去對局勢的掌控。對於傳統的強硬派而言，這是不容討論的：絕對不能再出現這樣的局面；中共的權力不容侵犯」。

（德國之聲）