兒子在華投資監控軟件　拜登競選形勢恐將陷入複雜化

美國前副總統拜登之子被揭發在華有大額投資，美媒分析指，這可能會對拜登競選產生影響。 5月6日，美媒「The Intercept」網站引述文件指，拜登（Joe Biden）早前宣布角逐2020年美國總統大選的民主黨黨內提名，其次子亨特（Hunter Biden）在中國大陸與他人合夥創辦投資公司Bohai Harvest RST可能會令其拜登競選形勢變得複雜，造成潛在利益衝突。

拜登（Joe Biden）與其次子亨特（Hunter Biden）。（網上圖片）

據報導，亨特創辦的公司主要投資汽車公司，礦業公司和科技產業。該公司投資的北京曠視科技有限公司旗下程式「Face + +」，主要應用人臉識別技術。該人工智能平台由中國政府資助開發，被指可用於大規模監視民眾，包括在新疆的維吾爾族人。

有報導質疑中國政府資助拜登的家族生意，拜登在過去十年有大量海外投資生意，指亨特與中國的關係令人憂慮。

值得一提的是，拜登於5月1日在美國艾奧瓦州的一場集會上的涉華言論遭美國政界圍攻。

拜登曾稱中國不是美國對手。（AP）

拜登稱，「中國會吃掉我們的午餐嗎？得了吧！兄弟們！他們（中國）連怎麼應對在南海和西部山區的巨大分歧還沒有搞定……我的意思是，他們不是壞人，朋友們，但他們不是我們的競爭對手」。

美國總統特朗普（Donald Trump）在接受福克斯新聞網採訪時稱，「拜登太天真了」。奧巴馬（Barack Obama ）執政時期中國「佔了美國太多便宜」，「中國是非常非常大的競爭對手」。

在2012年美國大選中代表共和黨走到最後的參議員羅姆尼（Mitt Romney），發推形容拜登這番話「將成為歷史污點（will not age well）」。

阿拉巴馬州共和黨眾議員伯恩（Bradley Byrne）稱，表示自己剛剛去過的一個工廠，就被中國貿易政策「威脅」到了。他聲稱拜登完全錯了，「中國絕對（absolutely）是個威脅」。

同樣身處民主黨2020大選陣營的伯尼?桑德斯（Bernie Sanders）也出來反擊隊友。他聲稱：「說中國不是我們最大的經濟競爭者之一，這種觀點是錯誤的。」

此外，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱：「與（拜登）這番話不同，特朗普總統與這屆政府非常嚴肅地對待來自中國的威脅。」特朗普試圖「解決」中美兩國間的貿易逆差，「中國正在全球布下系統網絡，偷竊你我的信息」。

美國政治學者、政治風險諮詢公司歐亞集團的創辦人布蘭默（Ian Bremmer）批評說，拜登對中國近年來取得的科技進步「完全沒有頭緒」。拜登上次訪華是在2013年。中國今天不僅僅是美國的最強競爭者，還是科技超級大國。

不過，美國《周刊》雜誌網站5月3日刊登題為《拜登對中國的看法是錯的，特朗普也是錯的》的文章稱，特朗普與拜登對中國的看法都是錯誤的。

文章認為，當下的現實使美國政壇很難對中國開展頭腦清醒的討論：中國能以各種相互重疊的方式既是美​​國的朋友又是美國的敵人。中國正前所未有地需要進入全球市場，例如「一帶一路」倡議等項目並非圖謀主導世界，而是致力於為其未來穩定夯實基礎。