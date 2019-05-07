自稱是中國「最難對付的人」　拜登言論再遭圍攻

美國民主黨熱門候選人、前副總統拜登上周因發表「中國不是美國對手」一番話在國內引起巨大爭議，5月4日拜登對此解釋稱他從來沒說中國不是個「威脅」。他還說，自己是中國「最難對付的人」。

拜登稱自己在中國花了大量時間，是中國最難對付的人（網絡圖片）

據美國全國廣播公司5月5日報道，拜登（Joe Biden）解釋，中國面臨著「巨大的問題」，但這並不意味著中國「不構成威脅」。

他稱，假如投資對了，就能在各方面「擊敗」中國。

5日，拜登在南卡羅來納州前民主黨主席家中舉行的一場籌款活動中表示：「我是（中國）最難對付的人——由於工作性質，我花了大量時間在中國。」

前美國副總統拜登被外界稱為「特朗普迄今為止最大的威脅」：在競爭激烈的2020年總統大選中，拜登在宣布參選總統後的24小時內就超過了所有競爭對手——直到他發表了有關中國「不是競爭對手」的言論。

拜登於5月1日在美國愛荷華州的一場集會上表示，美國並不應該擔心中國是其地緣政治威脅。在「中國威脅論」甚囂塵上的今天，拜登這番言論迅速遭到了兩黨的圍攻。

在2012年美國大選中代表共和黨走到最後的參議員羅姆尼（Mitt Romney），發推文形容拜登這番話「將成為歷史污點」。 同樣尋求民主黨總統候選人提名的俄亥俄州民主黨眾議員蒂姆·里安（Tim Ryan）說，這番話「脫離現實，令人震驚」。

拜登曾稱中國不是美國對手。（AP）

而民主黨2020大選陣營的伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）也出來反擊隊友。他稱：「說中國不是我們最大的經濟競爭者之一，這種觀點是錯誤的。應該讓我們入主白宮，我們會通過修訂美國的貿易政策，在這個競爭中勝出。」

特朗普則在接受福克斯新聞網采訪時稱，「拜登太天真了」。

拜登和其反對者在對待中美關係上出現了如此的分歧，復旦大學國際政治系副教授沈逸此前表示，是因為美國一直缺乏對中國一種恰如其分的認識，要麼過度強調中美之間的「對手關係」、有要麼過度淡化「競爭關係」。而這種對中國認知的不當，是美國決策層對美國自身、以及當今世界的認知出現偏差所導致的。

他指出，美國曆來的一個問題，就是將國內矛盾「國際化」。他說，美國如今最主要的矛盾，即勞工和資本的矛盾、美國貧富分配不均的矛盾，而資本主義國家需要服務於資本，也就沒有能力解決這個矛盾。在此基礎上，美國需要尋找一個「外部敵人」，來轉嫁這個矛盾。他稱，這是一個結構性的問題。

他說，拜登所反映的就是美國的另一面。當下美國政壇中也有一部分「狂妄自大」的聲音，即所謂「美國例外論」、「天定命運論」等觀點，而美國整體在對待「外部敵人」上有一種很矛盾的心態：上一刻還將這個「敵人」描述得很強大，下一秒又將其描述得很渺小。

沈逸認為，這也體現了美國在看待事物上，所採取唯物二分法「非黑即白」的一種態度。