貿易戰中美誰損失更多？　英媒列關鍵數據揭曉結果

據英國路透社6日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）再次發出對中國商品加徵關稅的威脅，標誌著中美貿易爭端出現新的升級，以及數月磋商取得的明顯進展發生逆轉。 多數分析師指，中美貿易戰爆發以來，美國的直接損失為其GDP的0.1至0.2%；中國的損失則為其GDP的0.3至0.6%。隨著被加徵關稅的項目增加及稅率上調，兩國各自受到的損失可能增加。不過，按比例上，中國的損失或許較大。

特朗普突然變臉令北京措不及防。（路透社）

報道指出，有分析表示，在所有中國對美出口中，機械和電氣設備受到的影響最大。然而，貿易戰對GDP的損失，並未將其對企業和消費者投資及支出決定的影響納入考量。

另外，中國海關數據顯示，今年3月對美國出口較去年6月減少47%，去年6月是首輪關稅開始徵收前的最後一個月。今年3月自美國的進口則是下滑17%。累計來看，今年首季中國的進口按年下滑近三分之一，出口則下滑近十分之一。以美元計算，中美雙邊貿易額減少250億美元，相當於全球貿易的0.5%左右。

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的數據，美國對中國出口下滑的品類主要為原材料與食品，約佔總量的三分之一，且已減少過半。而其他行業的美企，包括卡特彼勒（Caterpillar）與蘋果公司等，也對中國市場營收發出警訊。

另外，路透社報道還指出，中國今年首季的經濟增長為6.4%，較關稅措施前最後一季（即2018年第二季度）的6.7%明顯降低。不過，這差異除因美國的關稅，也源於部分中國國內放緩因素、美國提前進口、中國國內政策變化和其他季節性因素。而美國經濟首季增長3.2%，快於關稅措施前最後一個季的2.9%。

面對外部的不利因素，美國聯邦儲備委員會已暫停貨幣政策收緊進程，市場目前甚至預測今年會降息一次。中國也已定向降準因應，從而使中國首季內放貸提高至創紀錄的5.81萬億人民幣。減稅則估計可釋放額外的2萬億元人民幣；地方政府也獲準發行2.15萬億元人民幣專項債券以支應基建項目。

中國商務部7日表示，副總理劉鶴將於9日訪問美國兩日，參與新一輪中美貿易談判，但商務部沒有透露對方今次的談判內容或議題。（資料圖片/路透社）

此外，對於特朗普突然對華加徵關稅的舉動，中國官媒《環球時報》7日發表社論稱，即使對話破裂、美國全面對華徵稅，也不意味著中美對話的大門關閉。社評強調，「在中美談判前夕，美國的這種發言（威脅加徵關稅）意在向中國施加壓力」，因此在這種情況下，「中國最需要的就是冷靜」。社評還主張，「中國希望兩國貿易談判達成協議，美國也一樣。」

韓國紐西斯通訊社7日報道稱，中國官方媒體對有關貿易談判的報道仍保持克制，而中國政府也低調地致力於穩定市場。值得注意的是，在中國國有基金和銀行等機構紛紛買入中國石油、中國石油化工等大盤股後，7日上午中國股市的跌勢暫時得到緩解。

（綜合報道）